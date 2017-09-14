Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 15:16

Я прожил в Германии больше 20 лет. Все тут хорошо и с бывшим совком сравнивать нет ни какого смысла. Тот , кто сносно владеет языком найдёт и хорошую работу и жить будет не дорого. Когда работают двое в семье то и зарабатывают вдвойне. Не обязательно жить в центре Мюнхена за бешеные деньги , в Германии есть очень много мест, где сравнительно дешего. Тут много нашего брата и из Украины и из России и из Литвы и Казахстана. Многие уже обзавелись домами и квартирами . Кто то это уже выплатил. Насчёт налогов то да , они большие , но в конце года можно много что списать и получить назад пару тысяч. Историй всяких много , про то как люди тут делали карьеру . Украинцы , которые приезжают сейчас получают в большинстве самую низкооплачеваемую работу. Просто нужно учить язык и получать местные документы и дипломы. Тогда будут совсем другие зарплаты , чем указаны в таблице