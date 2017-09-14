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Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:20
sal написав: dimo_0n написав:
дочь купила несколько детских вещей по 50-100 грн. Марки Некст, Джордж, ребел, ф анд ф. Выставляет их минимум за 250 грн. Часто скидывает 50 грн на доставке. Но даже так минимум 100%. А в среднем все 200%.
Не, можно конечно придумывать что это не реально и дальше пахать за копейки с 9 до 18.
Знакомая торгует в ФБ детскими вещами. Богатства за ней пока совсем не замечаю. Может потому, что не работает?)..
Вы прям как ребёнок
Есть тысячи магазинов, часть прибыльные, часть - не очень.
Аналогично тысячи людей торгуют, но не все одинаково успешно
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:24
Может она просто занимается не тем? Может это не ее тема? Продать нужно уметь. Выбрать на продажу тоже нужно уметь. Faceless выше верно подметил - нужен вкус. Я бы добавил ещё и желание. Можно просто продавать, а можно продать и посоветовать к этой кофточке эту юбочку. Можно конкурс сделать, можно аукционы устраивать. Можно... Да много чего можно. Но нужно это любить. Тогда и получаться будет. Если тупо фоткать на говонотелефон вещи и выкладывать - то оно да, продаж не будет.
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