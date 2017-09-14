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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:20

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

sal написав:
  dimo_0n написав:дочь купила несколько детских вещей по 50-100 грн. Марки Некст, Джордж, ребел, ф анд ф. Выставляет их минимум за 250 грн. Часто скидывает 50 грн на доставке. Но даже так минимум 100%. А в среднем все 200%.

Не, можно конечно придумывать что это не реально и дальше пахать за копейки с 9 до 18.

Знакомая торгует в ФБ детскими вещами. Богатства за ней пока совсем не замечаю. Может потому, что не работает?)..
Вы прям как ребёнок
Есть тысячи магазинов, часть прибыльные, часть - не очень.
Аналогично тысячи людей торгуют, но не все одинаково успешно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:24

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Может она просто занимается не тем? Может это не ее тема? Продать нужно уметь. Выбрать на продажу тоже нужно уметь. Faceless выше верно подметил - нужен вкус. Я бы добавил ещё и желание. Можно просто продавать, а можно продать и посоветовать к этой кофточке эту юбочку. Можно конкурс сделать, можно аукционы устраивать. Можно... Да много чего можно. Но нужно это любить. Тогда и получаться будет. Если тупо фоткать на говонотелефон вещи и выкладывать - то оно да, продаж не будет.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:43

  LOKY написав:
  dimo_0n написав:Конечно. Для начала - https://www.work.ua/jobs/?salaryfrom=7

То, что вы запостили эту ссылку говорит о том, что вы теоретик. Там больше половины вакансий - сомнительных. Вот например - готовы взять студента на продажи за 25 000грн. Не смешно?
И в Украине не так просто заработать любому 20 000грн. У меня на 2-х предприятиях только 3 человека получает больше 20к, еще трое - по 15к, остальные 25 человек менее 15 000грн (я бы даже сказал не больше 10 000). Это я вам из практики привожу данные, а не насмотревшись каких-то вакансий на сайтах.

Просмотрел список нашего падрэ-учителя: вакансии чехия/израиль (сварка, производство), колекторские компании, фонд Черновецкого (90 тыс. грн - список требований огромен), вакансии где требуется флюент инглиш, агенства недвижимости.

Самое вероятное, что с другой сферы выйдет свитчить только в коллекторы или в риелторы, ибо получить какой-то там разряд на МАГ-сварке или выучить англ. до уровня флюент - очень затратно по времени и деньгам.

А про большие заработки на перепродаже секонда - это сказки чистой воды, кто покупал в секонде когда нибудь, тот поймет. Хотя если у нее подвязки в секонде, и она отбирает вещи раньше их продажи остальным - тогда я поверю, но это уже исключение.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:55

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  BIGor написав:А про большие заработки на перепродаже секонда - это сказки чистой воды, кто покупал в секонде когда нибудь, тот поймет. Хотя если у нее подвязки в секонде, и она отбирает вещи раньше их продажи остальным - тогда я поверю, но это уже исключение.

У Вас в голове совсем все плохо. Давайте я вам расскажу пример.
Есть одна большая компания импортер. ДЕПС. Она завозит много инструмента и оборудования в Укриану. НО есть куча меленьких, которые барыжат ее же товаром дропшипингом, живут на объемах и скидках от того самого ДЕПСа. Это изи ваще. Знаю, что таким способом многие зарабатывают в Укриане.

Везде можно заработать хорошо. Но и везде можно мечтать о том, что тебе просто заплатят. Каждый сам решает - зарабатывать или получать подачки.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:04

dimo_0n бред несешь. Разговор о секонде, а чувак пишет о крупном дистрибюторе телекоммуникационного оборудования.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:19

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Читаешь по диагонали? Я говорю мелкие по месту барыжат оборудованием крупного дистра. И нормально себя чувствуют :)

Да и какая разница, если ты продавать не умеешь? Вот тут некоторые с трудом себя продают за 20К грн.

И разговор как бы не о секонде, а о том, что здесь(в Украине) можно заработать.

Вот еще один из зароботков у нас в городе. Снимаешь квартиру на долгосрок, а барыжишь ей почасово\посуточно. Тоже изи. На однушке чистыми выходит 7-10 тыс. в мес. Просто на пересдаче. Но нужно искать клиентов-потрахушников или командировочных. А не сидеть на попе ровно.

Да масса способов заработать, стоит только перестать мыслить и делать то, что делаешь сейчас.
Нищета - она не вокруг, она в голове.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:59

Та... Непогані зарплати.
Єдине, що кепсько – ціни на Заході... :(
Десь так втричі більші за наші (див. індекс біг-мака і коеф.паритету: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України. )
Та ще закордонним працівникам платять менше? В рази? Мабуть... :(

Але якби заробляти там (живучи дуже економно), а витрачати тут – то було би ідеально.
Наприклад:
1) жити на малюсінькій площі в капсульному готелі;
2) їсти здорові й дешеві (навіть там, якоюсь мірою?) крупи;
3) ходити на роботу пішки (через парк-ліс) чи на велосипеді?
... і збирати на життя в Україні.

Та є питання – чи здатні люди до суттєвої економії, задля відкладеної вигоди? Задля довготривалих заощаджень?

Бо у житті (як пересічних, так і непересічних) – надто часто важко буває віднайти логіку...
От я, наприклад, не міг збагнути, чому люди у фант.фільмі "Час" витрачали всі свої запаси (зазвичай 1 день на ручному таймері) і доводили себе до смерті. І, водночас, могли заплатити 15хв!? за чашку типу "кави"...
Де тут сенс???
Як можна, маючи день до смерті, витрачати стільки того дня на всіляке лайно!? :(
Як можна так жити й навіть не намагатись збільшити запас...

От я свої заощадження почав рахувати також і у роках.
Знаю середні витрати (у прож.мін.) за останні роки. Округлив їх. І знаю на скільки років має вистачити (на нинішньому рівні), якщо вдало зберігатиму гроші від інфляції.
От я можу щось "таке і сяке" купити, але, водночас, розумію, що це буде х.х років життя.

Але, чомусь, існують люди, описані Чейзом у книзі "Без грошей ви мертві" – що можуть миттю розтратити значні запаси і тупо здохнути...


Потік грошей в Україну (від заробітчан) ніби натякає, що не все погано.
Та й тут ринок праці покращується, коли люди виїздять.


Але все це можна було би організувати й краще: вивозити людей цілими бригадами, роз'яснювати їм вигоди відкладених витрат, надавати супер-малометражне житло з хорошою звукоїзоляцією...
Та чи сподобається місцевим такий стан справ, таке посилене викачування грошей заробітчанами?
Зараз можуть терпіти. Бо вигідно: приїхали, поробили важку працю, майже все пропили і проїли – ї поїхали додому, втомлені, замучені. З дрібкою грошей, яка, мабуть, й не покриває навіть втрати здоров'я. Й може ще й на якійсь євроблясі, яку якраз треба було "утилізувати"...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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