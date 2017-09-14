Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 17:26

BIGor Это сейчас такое современное школоло. Все с выпученными глазами несут бред про фантастические заработки, у всех схемки/темки, вот только зад голый почему-то : ) А делают они это обычно для того что-бы родители на реальную работу под зад коленом не погнали. Ну или некоторые друг перед другом петушатся, что они тут гении схем, а вокруг все тупые и непрошаренные. У каждого в запасе десятки сказок о том как озолотиться в интернете, игровых автоматах, на Форексе, на Ютубе, на тотализаторе, на биткоинах и тд. и тп. А на практике- денег ноль, и через пол годика после окончания школы прямой путь на кассу в АТБ. У меня такой сынок у соседа по тамбуру. В этом году школу заканчивает, на институт денег нет, а работать идти не хочет. Говорит, что там копейки везде платят, на дядю гнуться надо, и прочие детские отмазки лепит. Типа он и так сможет больше поднять, сидя перед монитором. Отец дал ему времени до сентября, пока естественно у него ничего с воздушными заработками почему-то не получается : )