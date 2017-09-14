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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:24
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Может она просто занимается не тем? Может это не ее тема? Продать нужно уметь. Выбрать на продажу тоже нужно уметь. Faceless выше верно подметил - нужен вкус. Я бы добавил ещё и желание. Можно просто продавать, а можно продать и посоветовать к этой кофточке эту юбочку. Можно конкурс сделать, можно аукционы устраивать. Можно... Да много чего можно. Но нужно это любить. Тогда и получаться будет. Если тупо фоткать на говонотелефон вещи и выкладывать - то оно да, продаж не будет.
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:43
Просмотрел список нашего падрэ-учителя: вакансии чехия/израиль (сварка, производство), колекторские компании, фонд Черновецкого (90 тыс. грн - список требований огромен), вакансии где требуется флюент инглиш, агенства недвижимости.
Самое вероятное, что с другой сферы выйдет свитчить только в коллекторы или в риелторы, ибо получить какой-то там разряд на МАГ-сварке или выучить англ. до уровня флюент - очень затратно по времени и деньгам.
А про большие заработки на перепродаже секонда - это сказки чистой воды, кто покупал в секонде когда нибудь, тот поймет. Хотя если у нее подвязки в секонде, и она отбирает вещи раньше их продажи остальным - тогда я поверю, но это уже исключение.
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:55
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
У Вас в голове совсем все плохо. Давайте я вам расскажу пример.
Есть одна большая компания импортер. ДЕПС. Она завозит много инструмента и оборудования в Укриану. НО есть куча меленьких, которые барыжат ее же товаром дропшипингом, живут на объемах и скидках от того самого ДЕПСа. Это изи ваще. Знаю, что таким способом многие зарабатывают в Укриане.
Везде можно заработать хорошо. Но и везде можно мечтать о том, что тебе просто заплатят. Каждый сам решает - зарабатывать или получать подачки.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:04
dimo_0n бред несешь. Разговор о секонде, а чувак пишет о крупном дистрибюторе телекоммуникационного оборудования.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:19
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Читаешь по диагонали? Я говорю мелкие по месту барыжат оборудованием крупного дистра. И нормально себя чувствуют
Да и какая разница, если ты продавать не умеешь? Вот тут некоторые с трудом себя продают за 20К грн.
И разговор как бы не о секонде, а о том, что здесь(в Украине) можно заработать.
Вот еще один из зароботков у нас в городе. Снимаешь квартиру на долгосрок, а барыжишь ей почасово\посуточно. Тоже изи. На однушке чистыми выходит 7-10 тыс. в мес. Просто на пересдаче. Но нужно искать клиентов-потрахушников или командировочных. А не сидеть на попе ровно.
Да масса способов заработать, стоит только перестать мыслить и делать то, что делаешь сейчас.
Нищета - она не вокруг, она в голове.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:59
Та... Непогані зарплати.
Єдине, що кепсько – ціни на Заході...
Десь так втричі більші за наші (див. індекс біг-мака і коеф.паритету: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України. )
Та ще закордонним працівникам платять менше? В рази? Мабуть...
Але якби заробляти там (живучи дуже економно), а витрачати тут – то було би ідеально.
Наприклад:
1) жити на малюсінькій площі в капсульному готелі;
2) їсти здорові й дешеві (навіть там, якоюсь мірою?) крупи;
3) ходити на роботу пішки (через парк-ліс) чи на велосипеді?
... і збирати на життя в Україні.
Та є питання – чи здатні люди до суттєвої економії, задля відкладеної вигоди? Задля довготривалих заощаджень?
Бо у житті (як пересічних, так і непересічних) – надто часто важко буває віднайти логіку...
От я, наприклад, не міг збагнути, чому люди у фант.фільмі "Час" витрачали всі свої запаси (зазвичай 1 день на ручному таймері) і доводили себе до смерті. І, водночас, могли заплатити 15хв!? за чашку типу "кави"...
Де тут сенс???
Як можна, маючи день до смерті, витрачати стільки того дня на всіляке лайно!?
Як можна так жити й навіть не намагатись збільшити запас...
От я свої заощадження почав рахувати також і у роках.
Знаю середні витрати (у прож.мін.) за останні роки. Округлив їх. І знаю на скільки років має вистачити (на нинішньому рівні), якщо вдало зберігатиму гроші від інфляції.
От я можу щось "таке і сяке" купити, але, водночас, розумію, що це буде х.х років життя.
Але, чомусь, існують люди, описані Чейзом у книзі "Без грошей ви мертві" – що можуть миттю розтратити значні запаси і тупо здохнути...
Потік грошей в Україну (від заробітчан) ніби натякає, що не все погано.
Та й тут ринок праці покращується, коли люди виїздять.
Але все це можна було би організувати й краще: вивозити людей цілими бригадами, роз'яснювати їм вигоди відкладених витрат, надавати супер-малометражне житло з хорошою звукоїзоляцією...
Та чи сподобається місцевим такий стан справ, таке посилене викачування грошей заробітчанами?
Зараз можуть терпіти. Бо вигідно: приїхали, поробили важку працю, майже все пропили і проїли – ї поїхали додому, втомлені, замучені. З дрібкою грошей, яка, мабуть, й не покриває навіть втрати здоров'я. Й може ще й на якійсь євроблясі, яку якраз треба було "утилізувати"...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:13
А так:
Взяв Кропивницький для прикладу.
З 35 вакансій тільки 7 з місцем роботи в Кропивницькому. І то більшість - це менеджери, які 20К по факту не зароблять.
7 сумнівних вакансій на 230 тисячне місто!!!!!!!!!!!!!
Причому це місто - центр області з населенням мільйон!
Можна звичайно заробляти 20К, але аналогічний німець/американець буде зароблять 10К баксів.
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:26
BIGor Это сейчас такое современное школоло. Все с выпученными глазами несут бред про фантастические заработки, у всех схемки/темки, вот только зад голый почему-то : ) А делают они это обычно для того что-бы родители на реальную работу под зад коленом не погнали. Ну или некоторые друг перед другом петушатся, что они тут гении схем, а вокруг все тупые и непрошаренные. У каждого в запасе десятки сказок о том как озолотиться в интернете, игровых автоматах, на Форексе, на Ютубе, на тотализаторе, на биткоинах и тд. и тп. А на практике- денег ноль, и через пол годика после окончания школы прямой путь на кассу в АТБ. У меня такой сынок у соседа по тамбуру. В этом году школу заканчивает, на институт денег нет, а работать идти не хочет. Говорит, что там копейки везде платят, на дядю гнуться надо, и прочие детские отмазки лепит. Типа он и так сможет больше поднять, сидя перед монитором. Отец дал ему времени до сентября, пока естественно у него ничего с воздушными заработками почему-то не получается : )
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:32
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Зачем так жить? Это жизнь по-вашему?
Вам бы это, географию подучить шоль. Кропивницкий - это облцентр. И нифига не в миллион.
Вначале он(немец) должен мову выучить(бюргерскую). Диплом получить и сертификатами подтвердить. А не по кентовски втюхнуться к знакомому папы. И да, а сколько он будет тратить? А ? Вы знаете, что школа обойдется в год просто много(примерно как авто типа гольфа)? Нормальная школа. Вы знаете что садик это около 300 евро\мес? Вы вкурсе цены квадрата недвижки? Вы сравнивайте все.
Я еще раз повторюсь - в любой стране капитализма, низкооплачиваемый труд стоит ровно столько, чтоб раб не помер. Или вы надеетесь на то, что кассир берденки ездит на порше?
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:27
Dimo_0n
В Германий школы бесплатные . Детский садик стоит в зависимости от заработка . Во многих местах детские садики бесплатные. У нас был бесплатный , платили только за то что привозили ребёнка в 7 утра. Все зависит от коммуны ( местности) . Квартиры много стоят в дорогих мегаполисах (Мюнхен, Франкфурт ) но там и платят за ту же работу больше. На периферии можно снять 3 4 комнатную за 400 -500 евро.
Кассир в Лидле от 15 евро в час , заместитель руководителя магазина Лидл от 17-18 евро в час. Руководитель магазина Лидл зарплата от 3500-4500 евро плюс служебная авто класса от ауди 3 и выше( зависит от того сколько человек проработал)
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