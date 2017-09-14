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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:16
Что то я не понял к чему эти несколько страниц бреда?! Сэконд, крутись-вертись.. Речь в статье о зарплатах без "хобби"продавать сэконд..Нечего и сравнивать уровень жизни с Украиной
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:17
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Коллега уже пару лет как переехал во Франкфурт, регулярно приезжает. Неплохо зарабатывал и тут и так же зарабатывает там. И первое, что он всегда говорит - не стоит идеализировать Европу вообще и Германию в частности, и особенно фантазировать о уровне доходов и уровне жизни.
В целом, если человек настолько бедовый, что не может тут обеспечить себе более-менее приемлемый уровень жизни, то и там ему светит немногим больше. Если же он может заработать здесь, совсем не факт, что там он сможет зарабатывать больше, иметь более высокий уровень жизни. Фантазеры, ждущие что там их ждут и будут платить 5-10 тысяч евро вместо пары-тройки тут, обламываются очень быстро. Можно сколько угодно сравнивать цены супермаркетов, но по факту быстро прозреть от цены на услуги. Можно много восхищаться великолепным уровнем медицины, но придётся серьёзно прозреть от того, что никто вообще не будет возиться с вашим гриппом, никто не поедет на дом панькатся и записываться к врачу будете за месяц минимум. Что скорее придётся привыкнуть к тому, что даже в частных компаниях обстановка больше похожа на бюджетную сферу у нас. Столкнувшись с бюрократмей будете мечтать о возможности "порешать", впрочем, и коррупция там тоже есть.
В общем, зарабатывать можно и тут и там. Если не хватает ума зарабатывать здесь, скорее всего там будет не лучше. Если же удаётся неплохо жить тут, не факт, что там получится выйти хотя бы на аналогичный уровень жизни, и вряд ли получится выйти на существенно лучший.
Большинство фантазий о тамошнем рае стоит урезать минимум вдвое.
Быстро построили тут карьеру, привыкли, что личная эффективность и амбиции дают результат? Приготовьтесь к политике, при которой превыше всего лояльность, рост надо заслуживать годами, и привыкать к неторопливой бюрократии на уровне костного мозга.
Не говоря о мелочах, типа в выходные и поздно вечером ничего не работает.
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:18
Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
Што? Вы точна там в Германии сидите? Вот к примеру есть у меня ребенок, ходит тут в третий класс. Я завтра всей семьей еду в Германию. Мой ребенок точно там будет бесплатно учиться без вида на жительство??? Это когда законодательство то поменялось в Германии??
Ага. На руки? Или это до вычета налогов? И что за кассир? Гастер из Украины или все же коренной бюргер? Вы тоже это уточняйте, как кассир без языка на кассу то идет Но и это не суть. Много ли кассиров ездят на поршах? Ведь именно за этим едут туда.
Я никого не осуждаю и не переубеждаю. Хотите - едьте. Но если ты тут ничего не смог, то ты нигде не сможешь. Да, будешь болтаться середнячком и все. На больше можешь не рассчитывать.
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