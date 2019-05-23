Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Вів 14 тра, 2019 12:54

dimo_0n написав: Но это нужно думать уметь, проблемы решать, а не ныть. Как ты тут. Мне интересно, был бы ты девочкой - побежал бы покупать вебку? Но это нужно думать уметь, проблемы решать, а не ныть. Как ты тут. Мне интересно, был бы ты девочкой - побежал бы покупать вебку?

уважаемый Дима. Вам повезло вы вскочили в вагон поезда стать провайдером интернета, вы молодец, я не вскочил в этот вагон ибо на тот момент когда организовывался мой провайдер у меня студента не было денег, да вы можете сказать надо было подрабатывать, было дело студентом подрабатывал более чем рекламки в 2007 ничего не нашле, а мои соседи пацаны стали как вы провайдером и хорошо себя чувствуют, но историю каждого у кого откуда деньги я знаю 1) у одного папа декан политеха 2) у второго папа тоже на хорошей должности в политехе они распилили какой-то американский гранд на интернет для студентов , ессно он не стал для студентов бесплатным , в районе у 3) третьего мама ухела гастером в Италию навсегда от туда присылала какие-то денежки и оставила квартиру для сдачи . Вот происхождение их доходов. И когда в очередной раз надо было скинуться на вай-фай мост, или еще какое-то оборудование по $50-100 у меня их не было.Если мы про меня говорим то я менял работу по своей инициативе много раз, в продажах следующий шаг разве что продажа крупной техники в надежде что там % больше от сумы продажи . В фирме в которой я работаю лидер региона по продажах босс ( не хозяин) $ 1000 менеджеры которые не успевают сходить в туалет и покушать $770-800 . То есть в моей фирме потолок $1000 начальник отдела продаж с редкими премиями + к этой суме. И хоть бы мы все обосрались емкость рынка такая что больший процент премии нам никто не даст, объем рынка вырастет срать будем под себя в горшок на рабочем месте, накинут по $50 и увеличат план. Это компания 20 лет на рынке зарплата в белую на 90% . Больше хотеть ? ехать в Киев и на то что больше заработаешь снимать жилье ? спасибо нет.