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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 12:54

  dimo_0n написав:Но это нужно думать уметь, проблемы решать, а не ныть. Как ты тут. Мне интересно, был бы ты девочкой - побежал бы покупать вебку? :D

уважаемый Дима. Вам повезло вы вскочили в вагон поезда стать провайдером интернета, вы молодец, я не вскочил в этот вагон ибо на тот момент когда организовывался мой провайдер у меня студента не было денег, да вы можете сказать надо было подрабатывать, было дело студентом подрабатывал более чем рекламки в 2007 ничего не нашле, а мои соседи пацаны стали как вы провайдером и хорошо себя чувствуют, но историю каждого у кого откуда деньги я знаю 1) у одного папа декан политеха 2) у второго папа тоже на хорошей должности в политехе они распилили какой-то американский гранд на интернет для студентов , ессно он не стал для студентов бесплатным , в районе у 3) третьего мама ухела гастером в Италию навсегда от туда присылала какие-то денежки и оставила квартиру для сдачи . Вот происхождение их доходов. И когда в очередной раз надо было скинуться на вай-фай мост, или еще какое-то оборудование по $50-100 у меня их не было.
Если мы про меня говорим то я менял работу по своей инициативе много раз, в продажах следующий шаг разве что продажа крупной техники в надежде что там % больше от сумы продажи . В фирме в которой я работаю лидер региона по продажах босс ( не хозяин) $ 1000 менеджеры которые не успевают сходить в туалет и покушать $770-800 . То есть в моей фирме потолок $1000 начальник отдела продаж с редкими премиями + к этой суме. И хоть бы мы все обосрались емкость рынка такая что больший процент премии нам никто не даст, объем рынка вырастет срать будем под себя в горшок на рабочем месте, накинут по $50 и увеличат план. Это компания 20 лет на рынке зарплата в белую на 90% . Больше хотеть ? ехать в Киев и на то что больше заработаешь снимать жилье ? спасибо нет.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 05:46

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Яма. А теперь фаталити. Отложи 10-15% из той своей суммы. В течении года. На депозит под ежемесячную капитализацию. Через год у тебя будет мало-мальский капитал около штуки баксов. Дальше думай, как его преумножить.
Кучи людей живут на 200-300 баксов, так что отложить. Будет не проблема. Было бы желание усмирить свою потребительскую хотелку.

Никогда не заглядывайте в рот соседям. Вы таким образом ищите отмазки для себя не начинать что-то новое. Это нормальная психопеведенческая привычка. Ищите возможности для себя, а не то с чем его начинали другие. Перестаньте отмазки клеять, начните делать что-то для себя.

Давненько в одном из западных институтов был проведен эксперимент забега. На забег были приглашены желающие из разных фокус групп. Тем кто был побогаче дали фору в метр. По общей статистике - они проиграли даже с форой тем, кто был беднее и отставал.
У вас есть все необходимое. Руки,ноги,голова. Вы не калека. Просто начните жить и думать.
Всех благ.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:07

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  vetka написав:Это какой-то Новус в параллельной реальности? Кассир там от силы 8000 имеет и то с переработками, а охранник 15? Про водителя газельки вообще порвало. Около 30

В гугле забанили ? https://www.work.ua/jobs/2372538/ - ІДС Аква Сервіс, 40000 грн.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:13

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  EKO написав:Какой то у вас интересный калькулятор получился. В Германии с 3,5 тыс. евро грязными и налогом 14% (-500 евро), вы как то получили 2,2 тыс евро на руки.
В то же время, на грязную зп "охранника в Новусе 15 тыс грн" скромно умолчали про 19,5% с нее налогов

Повторяю для тех, кто не внимательно читает:
1)человек постом выше сказал, что подоходный налог составляет в Германии 50%, а я ему указал, что 14%. Речь шла ТОЛЬКО о подоходном налоге. Разве я сказал где-то, что там нет ещё других налогов с ЗП ? Вот так и получается 2.2К чистыми из 3.5К грязными.
2) в нашей стране не принято оперировать грязной ЗП, потому обычно указывается ЗП чистыми - т.е. на руки, уже с учётом налога 19.5%
PS: некоторым людям сидя в офисе или дома на диване, тяжело осознать, что другие зарабатывают уже гораздо больше, чем эти люди себе нафантазировали.

Я так и не увидел ответ на свой вопрос - неужели в Украине тяжело заработать 1Куе чистыми ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:37

  LutsMan написав:В гугле забанили ? https://www.work.ua/jobs/2372538/ - ІДС Аква Сервіс, 40000 грн.
З чого ви взяли що там хтось заплатить 40К? Нам написано - "Выработка"! 40К - це "потолок" який нереально досягти.
Дальше - "Наявність авто тоннажністю 0,8−2 т, бажано автомобіль білого кольору".

Я так и не увидел ответ на свой вопрос - неужели в Украине тяжело заработать 1Куе чистыми ?
Дуже важко, якщо ти звичайна людина. Поза межами Києва майже нереально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:47

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

andrijk777 написав:
Я так и не увидел ответ на свой вопрос - неужели в Украине тяжело заработать 1Куе чистыми ?
Дуже важко, якщо ти звичайна людина. Поза межами Києва майже нереально.

Це ви так сотні тисяч людей, що заробляють не менше 1Куо, віднесли до надлюдей, чи що?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:20

  Faceless написав:
andrijk777 написав:
Я так и не увидел ответ на свой вопрос - неужели в Украине тяжело заработать 1Куе чистыми ?
Дуже важко, якщо ти звичайна людина. Поза межами Києва майже нереально.

Це ви так сотні тисяч людей, що заробляють не менше 1Куо, віднесли до надлюдей, чи що?

А між звичайними людьми і надлюдьми нікого немає?
Наприклад брат крупного чиновника - надлюдина по вашому?
andrijk777
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