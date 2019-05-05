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Як ринок нерухомості
реагує на вибори

Як ринок нерухомості реагує на вибори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:52

Як ринок нерухомості реагує на вибори

Пропонуємо до обговорення:
Причин для підвищення цін немає, ринок нерухомості, навпаки, завмер.

Дивися повний текст Як ринок нерухомості реагує на вибори.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:52

цены выросли, но причин для этого нет? )))))

К сожалению, это не так. Просто причины невыгодны для озвучивания. Вероятно причиной роста цен на недвижимость является приток иностранцев в эти области из арабских или африканских стран.
buratinyo
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