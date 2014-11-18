Продам кредитный союз, 2018 года
Цена - договрная.
Все документы и отчеты - в наличии
Деятельность - минимальная
|
|
|
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Нед 12 тра, 2019 06:45
Продам кредитный союз, 2018 года
Продам кредитный союз, 2018 года
Цена - договрная.
Все документы и отчеты - в наличии
Деятельность - минимальная
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:49
так продам КС
88yes
продам кредитну спілку
067 000 55 00
|