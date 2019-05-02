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У США випробували новий
вертоліт Сікорського

У США випробували новий вертоліт Сікорського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36

У США випробували новий вертоліт Сікорського

Пропонуємо до обговорення:
Новий вертоліт Sikorsky HH-60W, або CRH (Combat Rescue Helicopter), призначений для ВПС США, вперше злетів на аеродромі компанії Sikorsky в Уест-Палм-Біч, штат Флорида.

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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36

Развитие вертолётостроения продолжается
cia
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ага, о падающих вместе с пилотами F-35 тоже такое писалии.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:01

вертолет 1982 года разработки для них уже несколько устарел) круто живут, надеюсь нам перепадет что нибудь из этого старья, которое на фоне советского металлолома выглядит как корабль пришельцев
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:16

redmax11
Американский металлолом ничуть не лучше советского.
Хотелось бы о достижениях незалежной услышать
blueiceua
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