Новий вертоліт Sikorsky HH-60W, або CRH (Combat Rescue Helicopter), призначений для ВПС США, вперше злетів на аеродромі компанії Sikorsky в Уест-Палм-Біч, штат Флорида.
Дивися повний текст У США випробували новий вертоліт Сікорського.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36
У США випробували новий вертоліт Сікорського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США випробували новий вертоліт Сікорського.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:01
вертолет 1982 года разработки для них уже несколько устарел) круто живут, надеюсь нам перепадет что нибудь из этого старья, которое на фоне советского металлолома выглядит как корабль пришельцев
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:16
redmax11
Американский металлолом ничуть не лучше советского.
Хотелось бы о достижениях незалежной услышать
|