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Finance.ua: 10 речей, які
потрібно знати про кешбек

Finance.ua: 10 речей, які потрібно знати про кешбек
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:14

Finance.ua: 10 речей, які потрібно знати про кешбек

Пропонуємо до обговорення:
Все, що треба знати про найприємнішу функцію банківських карток
Кешбек (cashback) – корисна і надзвичайно приємна функція платіжної картки. Вона дозволяє її власнику повернути частину витрачених коштів. Ви розраховуєтесь карткою банку, а він, як плату за лояльність, повертає вам невеликий відсоток від суми кожної покупки. Все ніби просто. Але у кешбеку можуть бути свої особливості. Ми зібрали 10 речей, які варто знати тим, хто користується банківськими картками з кешбеком.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 06:22

Не написали важное - при выводе кэшбэка будет удержан НДФЛ в размере 19.5%. Т.е. по факту то что клиент получит "на руки", будет почти на 20% меньше, чем то, что он "заработал", проявляя лояльность к банку.
anton_topal
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:23

ага. только до 20% обычно означает 0.5%-1%.
хотя звучит круто,да.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:09

В Абанке так же как и в Монобанке вывод кешбека происходит от 100 гривен, а не от 10
Igorenya
 
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