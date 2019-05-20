RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можна буде будувати
будинки заввишки 150 м

В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:10

В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Дивися повний текст В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88930
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:10

Так это же супер, давайте по периметру Киева таких настроим, будет как большая Украинская стена!
Ну или одна высотка на 50 этажей и вокруг нее радиусом 1 км придомовая?! Но так не будет, у нас же Кличко-хмнер.
Rainbow
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:14

  Rainbow написав:Так это же супер, давайте по периметру Киева таких настроим, будет как большая Украинская стена!
Ну или одна высотка на 50 этажей и вокруг нее радиусом 1 км придомовая?! Но так не будет, у нас же Кличко-хмнер.

В Украине можно будет строить, а не в Киеве. Вот пусть и строят в Украине хоть небоскребами обстроятся, хватит из Киева уже каменные джунгли делать! :evil:
vetka
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 04.03.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Rainbow і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
R2 » Пон 20 тра, 2019 16:09
9 304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:35
moveton
Пероральні форми ліків можуть стати в Україні пріоритетними
R2 » Вів 21 тра, 2019 07:48
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 12:12
avk
В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні
R2 » Вів 21 тра, 2019 08:36
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 08:36
olegan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.