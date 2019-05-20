Про це йдеться в повідомленні міністерства.
Дивися повний текст В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:10
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м.
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:10
Так это же супер, давайте по периметру Киева таких настроим, будет как большая Украинская стена!
Ну или одна высотка на 50 этажей и вокруг нее радиусом 1 км придомовая?! Но так не будет, у нас же Кличко-хмнер.
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:14
В Украине можно будет строить, а не в Киеве. Вот пусть и строят в Украине хоть небоскребами обстроятся, хватит из Киева уже каменные джунгли делать!
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