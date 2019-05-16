Електромобілі сьогодні популярні більше, ніж будь-коли.
Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12
Названо 10 доступних електромобілів цього року
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Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12
електромобіль дуже сумнівне придбання, зрозуміло що найбільший плюс це економія на паливі, але якщо врахувати початкову значно дорожчу ціну на авто, дорога заміна батареї після 5-7 років експлуатації, то ДВЗ виглядає поки що привабливіше
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