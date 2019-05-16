RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо 10 доступних
електромобілів цього року

Названо 10 доступних електромобілів цього року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12

Названо 10 доступних електромобілів цього року

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі сьогодні популярні більше, ніж будь-коли.

Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88930
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12

електромобіль дуже сумнівне придбання, зрозуміло що найбільший плюс це економія на паливі, але якщо врахувати початкову значно дорожчу ціну на авто, дорога заміна батареї після 5-7 років експлуатації, то ДВЗ виглядає поки що привабливіше
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:58

Найбільше сподобався сьомий автомобіль в рейтингу
Rainbow
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Rainbow і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До 2040 року більше половини всіх нових авто будуть...
R2 » П'ят 17 тра, 2019 08:50
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 08:51
p_a_l
Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...
R2 » Чет 16 тра, 2019 17:32
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 21:59
Gastarbaiter
Названо банкіра року за версією FinAwards 2019
R2 » Чет 16 тра, 2019 14:42
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 14:42
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.