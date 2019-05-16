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Названо 10 доступних
електромобілів цього року

Названо 10 доступних електромобілів цього року
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12

Названо 10 доступних електромобілів цього року

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі сьогодні популярні більше, ніж будь-коли.

Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12

електромобіль дуже сумнівне придбання, зрозуміло що найбільший плюс це економія на паливі, але якщо врахувати початкову значно дорожчу ціну на авто, дорога заміна батареї після 5-7 років експлуатації, то ДВЗ виглядає поки що привабливіше
ggl_inter
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Найбільше сподобався сьомий автомобіль в рейтингу
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:48

Названо 10 доступних електромобілів цього року

У списку нижче – ТОП-5 електромобілів

Якось вивіска не відповідає змісту.
Що до Рено ЗОЕ - то в статті вказано абсолютно не вірні данні. Адже ЗОЕ вже років 3 випускається з задекларованим запасом ходу в 400км.

Що до співвідношеня цін - то зараз вартість нового електромобіля приблизно 35 000долл. Це не багато, навіть в порівнянні з ринком автомобілів з ДВЗ.

Наприклад -
- Hyundai KONA - від 34 700 долл
- KIA Soul - 33 300 долл
- Hyundai IONIQ - від 32 900 долл

Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - від 18 900долл, витрата пального 7.1 л/100км
- Hyundai Elantra - від 16 200долл, витрата пального 6.9 л/100км
- KIA Ceed - від 17 300долл, витрата пального 7.3 л/100км

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - від 21 600долл, витрата пального 6.3 л/100км
- Hyundai i30 - від 22 600долл, витрата пального 5.8 л/100км
- Hyundai Accent - від 16 500долл, витрата пального 4.6 л/100км

Тепер проаналізуємо максимально можливий пробіг електромобілів, якщо їх заряджати раз на день на протязі гарантійного періоду на батарею (5років):
5 років - це 1 824 дні, і відповідно 1 824 цикли
- Hyundai KONA - 380км * 1 824 = 693 120км
- KIA Soul - 450км * 1 824 = 820 800км
- Hyundai IONIQ - 250км * 1 824 = 456 000км

Тепер представимо, що конкуренти теж проїжджають по 250км/день

Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 32 376л (39 667 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 31 464л (38 550 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 33 288л (40 780 долл)

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 28 728л (34 100 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 26 448л (31 390 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 20 976л (24 900 долл)

Як видно вище - тільки вартість палива перевищує вартість електромобіля.
Попереджу ваше питання про вартість електроенергії, яку вживатиме електромобіль - ця вартість буде повністтю співставна з різницею вартостей обслуговування автомобілів, адже електромобіль не має мастил та фільтрів (окрім фільтра кондиціонера), які необхідно міняти при кожному ТО.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:07

  ggl_inter написав:електромобіль дуже сумнівне придбання, зрозуміло що найбільший плюс це економія на паливі, але якщо врахувати початкову значно дорожчу ціну на авто, дорога заміна батареї після 5-7 років експлуатації, то ДВЗ виглядає поки що привабливіше


Поэтому, независимо от текста этой статьи, номер 1 по первым регистрациям в Украине на данный момент б/ушный ниссан лиф, до 16 года выпуска, так как штатовская налоговая скидка $7500 покупателям электричек добавляется к цене амортизации и формирует цену продажи б/у там, что делает лёгкое 2-3 летнее б/у
у нас по цене $15-18k, что сравнимо с другими автомобилями C-класса.

Соответственно, брать сейчас новую за $30-40к из салона или пригнанную из Европы электричку - крайне сомнительное приобретение, так как через 2 года (типичный срок лизинга в США) автомобили из этой статьи поступят на аукционы США по ценам $12-20k, цена привоза под ключ из США в Украину (от покупки до 1 регистрации) около $3-4k, итого предложение в Украине такого б/у будет в районе $15-25k, соответственно продать свою купленную сейчас новую электричку по вменяемой для таких лет амортизации где-то за $30k не получится.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:11

пруф по поводу регистраций

В апреле в Украине было продано 370 электрокаров и 702 гибрида. В лидерах традиционно Nissan Leaf (248 авто), Tesla Model S (45 авто) и Renault Kangoo – 38 авто.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:00

Беда в том, что ни Кона ни Соул с запасом хода в 450+ км не стоят 38куе. Они стоят сильно дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:06

  jeugen написав:
Названо 10 доступних електромобілів цього року

У списку нижче – ТОП-5 електромобілів

Якось вивіска не відповідає змісту.
Що до Рено ЗОЕ - то в статті вказано абсолютно не вірні данні. Адже ЗОЕ вже років 3 випускається з задекларованим запасом ходу в 400км.

Що до співвідношеня цін - то зараз вартість нового електромобіля приблизно 35 000долл. Це не багато, навіть в порівнянні з ринком автомобілів з ДВЗ.

Наприклад -
- Hyundai KONA - від 34 700 долл
- KIA Soul - 33 300 долл
- Hyundai IONIQ - від 32 900 долл

Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - від 18 900долл, витрата пального 7.1 л/100км
- Hyundai Elantra - від 16 200долл, витрата пального 6.9 л/100км
- KIA Ceed - від 17 300долл, витрата пального 7.3 л/100км

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - від 21 600долл, витрата пального 6.3 л/100км
- Hyundai i30 - від 22 600долл, витрата пального 5.8 л/100км
- Hyundai Accent - від 16 500долл, витрата пального 4.6 л/100км

Тепер проаналізуємо максимально можливий пробіг електромобілів, якщо їх заряджати раз на день на протязі гарантійного періоду на батарею (5років):
5 років - це 1 824 дні, і відповідно 1 824 цикли
- Hyundai KONA - 380км * 1 824 = 693 120км
- KIA Soul - 450км * 1 824 = 820 800км
- Hyundai IONIQ - 250км * 1 824 = 456 000км

Тепер представимо, що конкуренти теж проїжджають по 250км/день

Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 32 376л (39 667 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 31 464л (38 550 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 33 288л (40 780 долл)

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 28 728л (34 100 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 26 448л (31 390 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 20 976л (24 900 долл)

Як видно вище - тільки вартість палива перевищує вартість електромобіля.
Попереджу ваше питання про вартість електроенергії, яку вживатиме електромобіль - ця вартість буде повністтю співставна з різницею вартостей обслуговування автомобілів, адже електромобіль не має мастил та фільтрів (окрім фільтра кондиціонера), які необхідно міняти при кожному ТО.

Да, только обычные люди проезжают от силы 10ю часть пробега, на который посчитан расход горючего. Смело делите экономию на 10 и все, экономика рассыпается. К сожалению. Электромобили должны стоить столько же, сколько авто с ДВС или дешевле. Иначе их не будут покупать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  airmax78 написав:Да, только обычные люди проезжают от силы 10ю часть пробега, на который посчитан расход горючего. Смело делите экономию на 10 и все, экономика рассыпается. К сожалению. Электромобили должны стоить столько же, сколько авто с ДВС или дешевле. Иначе их не будут покупать.

Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км.
Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 10 650л (12 955 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 10 350л (12 590 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 10 950л (13 319 долл)

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 9 450л (11 135 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 8 700л (10 250 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 6 900л (8 130 долл)

Додатково приймаючи до уваги різниці в вартостях нових та б/в аналогів - електромобіль є на декілька доларів дешевшим. З кожним наступним роком - електромобіль буде все більше і більше відрізнятися від авто з ДВЗ.

Що до акумуляторів - кожен імпортер дає гарантію на батарею 5 років, або 100 000км. Цим він гарантує, що ємність не буде нижчою за 75%.

Якщо врахувати і цей критерій - то на електромобілі сміливо можна їздити і 7років без страху про смерть батареї. До речі, хоча і вартість всієї нової батареї складає близько 20 000долл, але її завжди можна ремонтувати частинами, адже ємність втрачається із-за виходу зі строю певних ячейок, а не батареї вцілому.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:24

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

спокуха, через пару лет ждем б-у модел 3
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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