Електромобілі сьогодні популярні більше, ніж будь-коли.
Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12
Названо 10 доступних електромобілів цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо 10 доступних електромобілів цього року.
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:12
електромобіль дуже сумнівне придбання, зрозуміло що найбільший плюс це економія на паливі, але якщо врахувати початкову значно дорожчу ціну на авто, дорога заміна батареї після 5-7 років експлуатації, то ДВЗ виглядає поки що привабливіше
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:48
Якось вивіска не відповідає змісту.
Що до Рено ЗОЕ - то в статті вказано абсолютно не вірні данні. Адже ЗОЕ вже років 3 випускається з задекларованим запасом ходу в 400км.
Що до співвідношеня цін - то зараз вартість нового електромобіля приблизно 35 000долл. Це не багато, навіть в порівнянні з ринком автомобілів з ДВЗ.
Наприклад -
- Hyundai KONA - від 34 700 долл
- KIA Soul - 33 300 долл
- Hyundai IONIQ - від 32 900 долл
Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - від 18 900долл, витрата пального 7.1 л/100км
- Hyundai Elantra - від 16 200долл, витрата пального 6.9 л/100км
- KIA Ceed - від 17 300долл, витрата пального 7.3 л/100км
Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - від 21 600долл, витрата пального 6.3 л/100км
- Hyundai i30 - від 22 600долл, витрата пального 5.8 л/100км
- Hyundai Accent - від 16 500долл, витрата пального 4.6 л/100км
Тепер проаналізуємо максимально можливий пробіг електромобілів, якщо їх заряджати раз на день на протязі гарантійного періоду на батарею (5років):
5 років - це 1 824 дні, і відповідно 1 824 цикли
- Hyundai KONA - 380км * 1 824 = 693 120км
- KIA Soul - 450км * 1 824 = 820 800км
- Hyundai IONIQ - 250км * 1 824 = 456 000км
Тепер представимо, що конкуренти теж проїжджають по 250км/день
Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 32 376л (39 667 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 31 464л (38 550 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 33 288л (40 780 долл)
Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 28 728л (34 100 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 26 448л (31 390 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 20 976л (24 900 долл)
Як видно вище - тільки вартість палива перевищує вартість електромобіля.
Попереджу ваше питання про вартість електроенергії, яку вживатиме електромобіль - ця вартість буде повністтю співставна з різницею вартостей обслуговування автомобілів, адже електромобіль не має мастил та фільтрів (окрім фільтра кондиціонера), які необхідно міняти при кожному ТО.
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:07
Поэтому, независимо от текста этой статьи, номер 1 по первым регистрациям в Украине на данный момент б/ушный ниссан лиф, до 16 года выпуска, так как штатовская налоговая скидка $7500 покупателям электричек добавляется к цене амортизации и формирует цену продажи б/у там, что делает лёгкое 2-3 летнее б/у
у нас по цене $15-18k, что сравнимо с другими автомобилями C-класса.
Соответственно, брать сейчас новую за $30-40к из салона или пригнанную из Европы электричку - крайне сомнительное приобретение, так как через 2 года (типичный срок лизинга в США) автомобили из этой статьи поступят на аукционы США по ценам $12-20k, цена привоза под ключ из США в Украину (от покупки до 1 регистрации) около $3-4k, итого предложение в Украине такого б/у будет в районе $15-25k, соответственно продать свою купленную сейчас новую электричку по вменяемой для таких лет амортизации где-то за $30k не получится.
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:11
пруф по поводу регистраций
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:00
Беда в том, что ни Кона ни Соул с запасом хода в 450+ км не стоят 38куе. Они стоят сильно дороже.
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:06
Да, только обычные люди проезжают от силы 10ю часть пробега, на который посчитан расход горючего. Смело делите экономию на 10 и все, экономика рассыпается. К сожалению. Электромобили должны стоить столько же, сколько авто с ДВС или дешевле. Иначе их не будут покупать.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52
Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року
Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км.
Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 10 650л (12 955 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 10 350л (12 590 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 10 950л (13 319 долл)
Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 9 450л (11 135 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 8 700л (10 250 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 6 900л (8 130 долл)
Додатково приймаючи до уваги різниці в вартостях нових та б/в аналогів - електромобіль є на декілька доларів дешевшим. З кожним наступним роком - електромобіль буде все більше і більше відрізнятися від авто з ДВЗ.
Що до акумуляторів - кожен імпортер дає гарантію на батарею 5 років, або 100 000км. Цим він гарантує, що ємність не буде нижчою за 75%.
Якщо врахувати і цей критерій - то на електромобілі сміливо можна їздити і 7років без страху про смерть батареї. До речі, хоча і вартість всієї нової батареї складає близько 20 000долл, але її завжди можна ремонтувати частинами, адже ємність втрачається із-за виходу зі строю певних ячейок, а не батареї вцілому.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:24
Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року
спокуха, через пару лет ждем б-у модел 3
главное оружие рашистов - ложь
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