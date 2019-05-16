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Названо 10 доступних
електромобілів цього року

Названо 10 доступних електромобілів цього року
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:26

  jeugen написав:Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км.
Бензинові конкуренти:
- Hyundai Creta - кількість палива - 10 650л (12 955 долл)
- Hyundai Elantra - кількість палива - 10 350л (12 590 долл)
- KIA Ceed - кількість палива - 10 950л (13 319 долл)

Дизельні конкуренти:
- KIA Sportage - кількість палива - 9 450л (11 135 долл)
- Hyundai i30 - кількість палива - 8 700л (10 250 долл)
- Hyundai Accent - кількість палива - 6 900л (8 130 долл)

Додатково приймаючи до уваги різниці в вартостях нових та б/в аналогів - електромобіль є на декілька доларів дешевшим. З кожним наступним роком - електромобіль буде все більше і більше відрізнятися від авто з ДВЗ.

Що до акумуляторів - кожен імпортер дає гарантію на батарею 5 років, або 100 000км. Цим він гарантує, що ємність не буде нижчою за 75%.

Якщо врахувати і цей критерій - то на електромобілі сміливо можна їздити і 7років без страху про смерть батареї. До речі, хоча і вартість всієї нової батареї складає близько 20 000долл, але її завжди можна ремонтувати частинами, адже ємність втрачається із-за виходу зі строю певних ячейок, а не батареї вцілому.

Я за электромобили двумя руками. НО. Пока они экономически не оправданы для большинства. У большинства средний пробег в год - 10-15 тыс. км. + покупая электромобиль надо покупать/арендовать и машиноместо с зарядкой. Такие начали появляться только в новых домах. И то их 10-15% от общего количества. Электрифицировать имеющееся паркоместо - это тот еще гембель (и стоит очень недешево). Заряжать с удлинителя спущенного с балкона, мягко говоря, так себе вариант.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 23 тра, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:27

  trololo написав:спокуха, через пару лет ждем б-у модел 3

Больше жду VW id3. У Модел 3 качество сборки и отделки очень хромает.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:43

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  airmax78 написав:Я за электромобили двумя руками. НО. Пока они экономически не оправданы для большинства. У большинства средний пробег в год - 10-15 тыс. км. + покупая электромобиль надо покупать/арендовать и машиноместо с зарядкой. Такие начали появляться только в новых домах. И то их 10-15% от общего количества. Электрифицировать имеющееся паркоместо - это тот еще гембель (и стоит очень недешево). Заряжать с удлинителя спущенного с балкона, мягко говоря, так себе вариант.

Згідно з законом (не пам*ятаю номер), який Порошенко підписав вминулому році - до кінця цього року всі парковки мають бути обладнані зарядками на 5+% паркомісць. І з кожним роком цей відсоток збільшується. Максимальний відсоток також не пам*ятаю.
Особисто я пересуваюсь на звичайному автомобілі по декільком причинам:
- відсутність зарядки біля дому;
- недостатній запас ходу, адже не хочеться на подолання 650км витрачати по 12годин.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:54

Отбросим шум,городскую экологию, сдесь лидер очевиден...а вот по экономии, быстрой заправки, дальности поездки можно горячо поспорить. Разница в цене между авто полностью съедает экономию по энергии. Даже если разницу положить на депозит то полностью на заправку бензина процентов хватит, не говоря о том что в деле можно эти деньги прокрутить быстрее
sonyzrs
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:17

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  sonyzrs написав:Даже если разницу положить на депозит то полностью на заправку бензина процентов хватит,

А Ви взагалі автомобілем користуєтесь? У мене по Києву на роботу-з роботи на газу за тиждень на паливо витрачається близько 500грн, що в місяць - 2 000грн, а в рік 24 000грн. Якщо врахувати поїздки по країні, а також виїзди на природу - в рік вийде близько 30 000грн (1 140долл).
Якщо ж покласти різницю на депозит (найбільша різниця 17 100долл, найбільший % по депозиту - 5,5%) за рік ми отримуватимемо 855 долл. Ще четвертина вартості палива залишилася неоплачена.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:05

удавіться за таку ДОСТУПНІСТЬ
miracl197
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:24

  jeugen написав:
  airmax78 написав:Я за электромобили двумя руками. НО. Пока они экономически не оправданы для большинства. У большинства средний пробег в год - 10-15 тыс. км. + покупая электромобиль надо покупать/арендовать и машиноместо с зарядкой. Такие начали появляться только в новых домах. И то их 10-15% от общего количества. Электрифицировать имеющееся паркоместо - это тот еще гембель (и стоит очень недешево). Заряжать с удлинителя спущенного с балкона, мягко говоря, так себе вариант.

Згідно з законом (не пам*ятаю номер), який Порошенко підписав вминулому році - до кінця цього року всі парковки мають бути обладнані зарядками на 5+% паркомісць. І з кожним роком цей відсоток збільшується. Максимальний відсоток також не пам*ятаю.
Особисто я пересуваюсь на звичайному автомобілі по декільком причинам:
- відсутність зарядки біля дому;
- недостатній запас ходу, адже не хочеться на подолання 650км витрачати по 12годин.

Застройщики уже это делают. Только продают электрифицированные машиноместа на 3-5куе дороже (а то и больше). Я же и пишу: +10куе на стоимости автомобиля, +3-5 куе на стоимости машиноместа - и вся экономия на топливе растворяется в этих цифрах. Убрать эти +10куе - и уже можно думать. Или тащить что-то сильно битое из Штатов и восстанавливать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:03

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  airmax78 написав:Застройщики уже это делают. Только продают электрифицированные машиноместа на 3-5куе дороже (а то и больше). Я же и пишу: +10куе на стоимости автомобиля, +3-5 куе на стоимости машиноместа - и вся экономия на топливе растворяется в этих цифрах. Убрать эти +10куе - и уже можно думать. Или тащить что-то сильно битое из Штатов и восстанавливать.

Або переїжджати в приватний сектор. Чим зменшаться затрати на паркомісця та комуналку.
jeugen
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:30

  jeugen написав:
  airmax78 написав:Застройщики уже это делают. Только продают электрифицированные машиноместа на 3-5куе дороже (а то и больше). Я же и пишу: +10куе на стоимости автомобиля, +3-5 куе на стоимости машиноместа - и вся экономия на топливе растворяется в этих цифрах. Убрать эти +10куе - и уже можно думать. Или тащить что-то сильно битое из Штатов и восстанавливать.

Або переїжджати в приватний сектор. Чим зменшаться затрати на паркомісця та комуналку.

И добавится масса других проблем, первая из которых - пробки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:00

Re: Названо 10 доступних електромобілів цього року

  jeugen написав:Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км
... смотрим сайт первый попавшийся например Nissan LEAF---https://ecocars.com.ua/nissan-leaf-2/
как видим цена порядка 15 000 уе...
Но через 5 лет АКБ надо менять.... причем имея опыт владения электроскутером хочу заметить что литиевые АКБ теряют емкость не только от циклов - заряд-разряд но и от времени .. не получиться купил 10 лет в гараже сел и поехал... поедете но не далеко.
Стоимость замены АКБ порядка 5000 уе...
По факту имеем 1000 уе в год на АКБ + стоимость электроэнергии.
1000 *26,5=26500 грн на топливо. При цене в 30 грн/литр (14 газ) имеем -833 бензина или 1892 литра газа. Много или мало.. ну каждый сам решит. Но порядка 1000 км/месяц пробега на бензе и 2000 на газу приблизительно будет.
Как видим для такси там может и есть смысл для домашнего пользования садик-работа-садик-базар-дом..не выгодно электромобиль иметь.
PS В конце концов если уж сравнивать с Nissan LEAF, что то похожее по типоразмеру это Mercedes-Benz A 170 или например Mercedes-Benz A 150 от так 2005+ годов по цене 5000-6000 уе...
с расходом топлива до 8 литров/город...да эт б/у но это мерседес и это вершина технологий развития малолитражек на ДВС..
Вот потратив 15 к на Nissan LEAF мы через 5 лет будем должны тратить еще 5к вечнозеленых. Купив из к примеру из 15 000 что могли бы потратить на новый Ниссан за 6000 уе что то из Mercedes-Benz A - класса будем иметь еще 9000 уе на ремонты и топливо. Положив их особенно в гривнах на депо 14% имеем в год 9000+26,5 = 238500 /100%*14 = 33390 грн в год. На топливо и на обслуживание машины.
PPS По факту в наших реалиях намного выгоднее иметь Mercedes-Benz A - класса чем Nissan LEAF, так как через 5 лет у первого будет машина + 9000 уе на счету + практически бесплатная эксплуатация за счет % по депо, а у второго 5000 уе долга на замену АКБ.
Да мерс б/у но это хорошее б/у и это мерседес.
В наших реалиях как то так выходит...
Джон
 
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