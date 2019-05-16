Названо 10 доступних електромобілів цього року

Додано: Суб 25 тра, 2019 20:00

jeugen написав: Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км Ок. Середньостатистичний пробіг автомобілів - 30 000км/рік. Відповідно через 5 років пробіг буде в районі 150 000км

... смотрим сайт первый попавшийся например Nissan LEAF---как видим цена порядка 15 000 уе...Но через 5 лет АКБ надо менять.... причем имея опыт владения электроскутером хочу заметить что литиевые АКБ теряют емкость не только от циклов - заряд-разряд но и от времени .. не получиться купил 10 лет в гараже сел и поехал... поедете но не далеко.Стоимость замены АКБ порядка 5000 уе...По факту имеем 1000 уе в год на АКБ + стоимость электроэнергии.1000 *26,5=26500 грн на топливо. При цене в 30 грн/литр (14 газ) имеем -833 бензина или 1892 литра газа. Много или мало.. ну каждый сам решит. Но порядка 1000 км/месяц пробега на бензе и 2000 на газу приблизительно будет.Как видим для такси там может и есть смысл для домашнего пользования садик-работа-садик-базар-дом..не выгодно электромобиль иметь.PS В конце концов если уж сравнивать с Nissan LEAF, что то похожее по типоразмеру это Mercedes-Benz A 170 или например Mercedes-Benz A 150 от так 2005+ годов по цене 5000-6000 уе...с расходом топлива до 8 литров/город...да эт б/у но это мерседес и это вершина технологий развития малолитражек на ДВС..Вот потратив 15 к на Nissan LEAF мы через 5 лет будем должны тратить еще 5к вечнозеленых. Купив из к примеру из 15 000 что могли бы потратить на новый Ниссан за 6000 уе что то из Mercedes-Benz A - класса будем иметь еще 9000 уе на ремонты и топливо. Положив их особенно в гривнах на депо 14% имеем в год 9000+26,5 = 238500 /100%*14 = 33390 грн в год. На топливо и на обслуживание машины.PPS По факту в наших реалиях намного выгоднее иметь Mercedes-Benz A - класса чем Nissan LEAF, так как через 5 лет у первого будет машина + 9000 уе на счету + практически бесплатная эксплуатация за счет % по депо, а у второго 5000 уе долга на замену АКБ.Да мерс б/у но это хорошее б/у и это мерседес.В наших реалиях как то так выходит...