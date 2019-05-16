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Названо 10 доступних електромобілів цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:06
jeugen написав:
адже не хочеться на подолання 650км витрачати по 12годин.
650 км это не бензин вам.. тут как в мобильной связи... ДО 650 км.) При минус 20 на улице и снегопаде если 200 -300 км выдаст то за счастье. Литий очень не любит холод + на обогрев машины энергию надо...
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Джон
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:14
Джон написав:
... смотрим сайт первый попавшийся например Nissan LEAF
Самый плохой первый попавшийся пример. У Лифа самая плохая батарея на рынке: без подогрева и охлаждения. Поэтому она деградирует так быстро и теряет емкость что зимой, что летом. У нормальных электромобилей этой проблемы нет и батарея служит значительно дольше.
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airmax78
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