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Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив призначений на посаду 21 травня глава Адміністрації президента України Андрій Богдан.
Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:08
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