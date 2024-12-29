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Фінансові аналітики погіршили
прогноз щодо курсу долара...

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44−45,3 грн/долар.

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Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09

42 коррекция и потом на 36! Загоняют лохов впарить доллар !
vitasllc2016
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Модератори: Ірина_, Модератор

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