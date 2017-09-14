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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:37

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...

Пропонуємо до обговорення:
У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

Дивися повний текст Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют тепер поза законом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:37

Хорошо ещё уличные туалеты не запретили.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:56

"С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками."

Бу-га-га!!
Когда табло нет, то легче "найти и обезвредить" нелегальные обменники.

И в помещении курс магическим образом будет всегда соответствовать реальному, не то что, что на ваших непонятных эляктроных табло )))

Д-Деградация
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:17

Это очень тревожный знак. Я уже давно жду обвала гривни, все к этому идет, но если синхронно с рублем - это обвалит гривню еще больше
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22

  max_us_ua написав:Это очень тревожный знак. Я уже давно жду обвала гривни, все к этому идет, но если синхронно с рублем - это обвалит гривню еще больше

Сколько не жди обвала гривны, он все равно придет неожиданно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:22

те кто принимал закон видимо не в курсе, что в эру интернета все эти вывески до п...
bukerman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:40

Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:31

NetSerpent Доброй ночи! Волгарь видимо занят : ) Напишу своё мнение. Начну с того, что на мой взгляд- это абсолютно верное решение в кризисный период. Особенно когда идет резкое обесценивание национальной валюты. Давайте просто представим, сколько человек, вообще не имеющих на руках долларов и избытков нацвалюты для их приобретения, проходят мимо этих табло. А некоторые ещё и по несколько раз в день. И вот вчера было 25, сегодня 50, а завтра 100500 курс уже светит. Все это видят, массово паникуют и возмущаются, с криками:"Всё пропало!", "Что твориться?" и "Куда бежать?". А так, когда все табло убраны и не маячат перед глазами прохожих, то та часть населения, которая к данному процессу не причастна и обменками не пользуется, даже и знать не будет что там с курсом. Может так, чисто по слухам и новостям, но не собственными глазами ежедневно следить за девальвацией. В принципе всё логично.
New
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:27

Re: Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют.

Хороша стаття і дуже актуальна. Вона сповнює пересічних співчуттям і переживаннями за долю кацапстанського народу. БРАВО автору і УРЯ!!!
awant
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:40

NetSerpent

Волгарь зайнятий - бігає по місту й міняє дерево на зелень, а то завтра й це заборонять
max_us_ua
 
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