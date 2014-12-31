Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))
Не мог прийти - сидел в бане, потому что усомнился в существовании Киевской Руси. Запрет уличных табло - яркое проявление известной национальной тенденции, с которой российское общество борется уже лет 200. ДУРАКИ И ДОРОГИ. Когда дураки, засевшие в ГОСДУРЕ, принимают абсолютно идиотские законы. Которые к счастью не оказывают АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ на текущую реальность. А вот некоторые комментарии форумчан действительно умилили. Они представляют ярчайшее подтверждение моего давнего тезиса, что Украина сейчас в очень во много - это Россия 2003-го года. А основная беда украинцев в оценке России - это то, что свою текущую реальность они проецируют на Россию 2019-го. Начнем с азов. На момент USD/RUB 64,4575 EUR/RUB 72,1546 https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации Доллар США 56,2584 Евро 68,3427 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2014 Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно - рублевый депозит дает 5-6% в год. Торговли в долларах внутри страны не существует - все (машины/квартиры/земля) оцениваются исключительно в рублях и продаются за рубли. При поездках за границу почти любая банковская рублевая карта позволяет оплачивать покупки в местной валюте. Если же все-таки нужна наличная валюта, то через смартфон ее можно купить в банке за минуту и получить в ближайшем банкомате. Только суммы от 1000+ никто в банках не покупает - у многих есть брокерские счета (а у кого нет, у того есть знакомые/родственники с такими счетами), позволяющими покупать валюту прямо на бирже по ценам ниже курса ЦБ (и, конечно, ниже курсов банков) - сегодня купил, послезавтра получил наличными. Конечно, дядя Трамп, опубликовав пост в Твиттере, может уронить курс на несколько рублей (но вскоре он все равно вернется к уровню 60+). Вот только люди, читающие финансовые форумы, валюту не покупают и в этом случае. На рынке достаточно защитных активов, например акции Сургутнефтегаза, компании у которой постоянно на счету лежит 30+ млрд. долларов. Курс ее акций почти линейно зависит от курса доллара, но у них есть приятный бонус - при цене 40+ рублей за акцию (преф), все ее владельцы на 16/7/2019 (дата отсечения) получат дивиденд в размере 6-60 (16% к цене акции). Именно поэтому НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА (ИЛИ ТАБЛО С КУРСАМИ) в РФ - анахронизм.
Какая-то не круглая дата получается 31.12.2014. Совсем другое дело 31.05.2014 - пять лет как-никак:
Центральный банк Российской Федерации установил с 31.05.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу 840 USD 1 Доллар США 34,7352 978 EUR 1 Евро 47,2677
Какая-то не круглая дата получается 31.12.2014. Совсем другое дело 31.05.2014 - пять лет как-никак:
Центральный банк Российской Федерации установил с 31.05.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу 840 USD 1 Доллар США 34,7352 978 EUR 1 Евро 47,2677
Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней. Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г. Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.
Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней. Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г. Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.
Очень занимательно....
И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???
Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней. Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г. Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.
Очень занимательно....
И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???
Попробуйте прочитать текст от Волгаря ещё раз. Там всё есть.
РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц. На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+). Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней. Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г. Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.
Очень занимательно....
И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???
Попробуйте прочитать текст от Волгаря ещё раз. Там всё есть.
РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц. На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+). Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.
Спасибо, что подключились к дискуссии.
И, всё-таки, хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос вместо любезных советов с указанием мест под названием "там всё есть", а также рассуждений о компетентности посетителей форума и торжественных обещаний "следить за курсом рубля".
И, всё-таки, хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос вместо любезных советов с указанием мест под названием "там всё есть", а также рассуждений о компетентности посетителей форума и торжественных обещаний "следить за курсом рубля".
Заранее благодарю.[/quote] Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.
Волгарь написав:Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.
Позволю себе напомнить Вам, что в ответ на пост, в котором Вы аргументируете стабильность рубля, я привел цифры, которые показывают, что Ваши доводы, мягко говоря, лишь топорная манипуляция цифрами. В ответ услышал только "если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ", цитаты "Наутилуса" и какие-то сомнительные цифры, не имеющие никакого отношения к затронутой мною теме.
Мне просто интересно, можете ли Вы привести аргументацию, достойную хоть какого-то внимания, или же ответы в стиле "САМ ДУРАК" - это всё, на что Вы способны?