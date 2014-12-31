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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34

Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))

Не мог прийти - сидел в бане, потому что усомнился в существовании Киевской Руси.
Запрет уличных табло - яркое проявление известной национальной тенденции, с которой российское общество борется уже лет 200. ДУРАКИ И ДОРОГИ. Когда дураки, засевшие в ГОСДУРЕ, принимают абсолютно идиотские законы.
Которые к счастью не оказывают АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ на текущую реальность.
А вот некоторые комментарии форумчан действительно умилили. Они представляют ярчайшее подтверждение моего давнего тезиса, что Украина сейчас в очень во много - это Россия 2003-го года. А основная беда украинцев в оценке России - это то, что свою текущую реальность они проецируют на Россию 2019-го.
Начнем с азов. На момент
USD/RUB 64,4575
EUR/RUB 72,1546
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 56,2584
Евро 68,3427
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2014
Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно - рублевый депозит дает 5-6% в год. Торговли в долларах внутри страны не существует - все (машины/квартиры/земля) оцениваются исключительно в рублях и продаются за рубли. При поездках за границу почти любая банковская рублевая карта позволяет оплачивать покупки в местной валюте.
Если же все-таки нужна наличная валюта, то через смартфон ее можно купить в банке за минуту и получить в ближайшем банкомате.
Только суммы от 1000+ никто в банках не покупает - у многих есть брокерские счета (а у кого нет, у того есть знакомые/родственники с такими счетами), позволяющими покупать валюту прямо на бирже по ценам ниже курса ЦБ (и, конечно, ниже курсов банков) - сегодня купил, послезавтра получил наличными.
Конечно, дядя Трамп, опубликовав пост в Твиттере, может уронить курс на несколько рублей (но вскоре он все равно вернется к уровню 60+).
Вот только люди, читающие финансовые форумы, валюту не покупают и в этом случае. На рынке достаточно защитных активов, например акции Сургутнефтегаза, компании у которой постоянно на счету лежит 30+ млрд. долларов. Курс ее акций почти линейно зависит от курса доллара, но у них есть приятный бонус - при цене 40+ рублей за акцию (преф), все ее владельцы на 16/7/2019 (дата отсечения) получат дивиденд в размере 6-60 (16% к цене акции).
Именно поэтому НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА (ИЛИ ТАБЛО С КУРСАМИ) в РФ - анахронизм.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 00:22

  Волгарь написав:Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 56,2584
Евро 68,3427
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2014



Какая-то не круглая дата получается 31.12.2014. Совсем другое дело 31.05.2014 - пять лет как-никак:


Центральный банк Российской Федерации установил с 31.05.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
840 USD 1 Доллар США 34,7352
978 EUR 1 Евро 47,2677


http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.05.2014

О-оо, совсем другая картинка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 00:37

Re: Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют.

  tar-ru написав:О-оо, совсем другая картинка :mrgreen:


И это еще только 64, а уже бабушка стала дедушкой.
А ведь рано или поздно, но еще ответ держать за Севастополь и Крым. А еще и Донбас. Лучшее конечно впереди 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 10:06

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 56,2584
Евро 68,3427
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2014



Какая-то не круглая дата получается 31.12.2014. Совсем другое дело 31.05.2014 - пять лет как-никак:


Центральный банк Российской Федерации установил с 31.05.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
840 USD 1 Доллар США 34,7352
978 EUR 1 Евро 47,2677


http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.05.2014

О-оо, совсем другая картинка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней.
Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г.
Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 22:25

  Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней.
Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г.
Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.


Очень занимательно....

И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 17:09

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней.
Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г.
Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.


Очень занимательно....

И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???

Попробуйте прочитать текст от Волгаря ещё раз. Там всё есть.


РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц.
На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+).
Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:08

  Баблонавт написав:
  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Конечно, особенно, если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ и сравнить с нынешней.
Я же зря пишу, что нынешняя Украина - это Россия максимум 2003 г.
Валюта за отсутствием фондового или земельного рынка - единственное средство сбережения, а стабильный курс - признак устойчивости экономики (как в знаменитой песне Наутилуса - Здесь мерилом работы считают усталость). Ну, а то, ЧЕГО стоит эта стабильность (12% ВВП идет на обслуживание госдолга, а правительство занимает деньги на 17 недель под 18,5% годовых, чтобы перекредитоваться), конечно, остается за кадром. Как и вот такие поразительные цифры - общий внешний долг на 1/1/92-го -0, на 1/1/2019 - 115 млрд. При ВВП (размере экономики) 18-го года - 130 млрд. Т.е. ВСЕ деньги из-за рубежа прошли через экономику прошли ТРАНЗИТОМ, оставив почти равный ВВП долг и ЗВР в 20 млрд. Без малейшего намека на мультипликацию вложений.


Очень занимательно....

И как же вышенаписанное подтверждает Ваш тезис о стабильности рубля и бессмысленности обмена деревянного на валюту???

Попробуйте прочитать текст от Волгаря ещё раз. Там всё есть.


РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц.
На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+).
Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.


Спасибо, что подключились к дискуссии.

И, всё-таки, хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос вместо любезных советов с указанием мест под названием "там всё есть", а также рассуждений о компетентности посетителей форума и торжественных обещаний "следить за курсом рубля".

Заранее благодарю.
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 09:21

И, всё-таки, хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос вместо любезных советов с указанием мест под названием "там всё есть", а также рассуждений о компетентности посетителей форума и торжественных обещаний "следить за курсом рубля".


Заранее благодарю.[/quote]
Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:43

  Волгарь написав:Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.


Позволю себе напомнить Вам, что в ответ на пост, в котором Вы аргументируете стабильность рубля, я привел цифры, которые показывают, что Ваши доводы, мягко говоря, лишь топорная манипуляция цифрами. В ответ услышал только "если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ", цитаты "Наутилуса" и какие-то сомнительные цифры, не имеющие никакого отношения к затронутой мною теме.

Мне просто интересно, можете ли Вы привести аргументацию, достойную хоть какого-то внимания, или же ответы в стиле "САМ ДУРАК" - это всё, на что Вы способны?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:11

  Волгарь написав:Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.


Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила, сбережения в валюте неинтересны.
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