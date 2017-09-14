Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Волгарь написав:Не заблуждайтесь, курс - вовсе не показатель развития экономики (КАК МЕРИЛОМ РАБОТЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАЛОСТЬ). А вот уровень ЗВР,например, который сегодня приблизится к 510 млрд. - это показатель.
Извините, уважаемый коллега, но я никак не могу принять Ваш комментарий. Просто потому, что я ничего подобного не говорил. Целью моего предыдущего сообщения было наглядно показать крайнюю ограниченность и скудность штампов, которыми оперируют "эксперты по российской экономике и политике" в этой ветке в частности, да и на всём сайте, как, впрочем, и на Украине, в целом.
Вы несколько задержались с репликой. И за это время ЗР РФ успели превысить 100 млрд. долларов, а ЗВР -518.