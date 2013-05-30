Лучший банкир года [премия FinAwards 2019]

Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:33
В этом видео мы расскажем кто лучший банкир года на церемонии награждения FinAwards 2019.
В номинации принимали участие ТОП-менеджеры банков (Председатели Правлений или Заместители Председателей Правлений) под чьим руководством банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Это может быть: прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов. Важное условие — возможность проверки достижений с помощью открытых источников информации.
С ув.