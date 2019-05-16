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Посольство США: ПриватБанк до
націоналізації був банкрутом

Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 07:30

Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Посольство США в Україні заявило, що "добре корпоративне управління в Приватбанку після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки".

Дивися повний текст Посольство США: ПриватБанк до націоналізації був банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 07:30

"Экономический успех", который был, судя по всему, навязан посольством США, уже налицо. Ещё 5 лет такого успеха и Украины не будет. Сейчас имеет место смена декораций - в этом нас пытается убедить посольство США. Но реальные хозяева у Украины похоже не поменялись.
ygn
 
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