Греція підробила свої статистичні дані, щоб вступити в єврозону, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29
Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер
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Дивися повний текст Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29
відкинув = отверг, но файненс до сих пор экономит на редакторе. Напомню кыривныкам, что Украина некогда экономила на армии...
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