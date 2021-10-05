RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:03

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:В старому додатку маю як кредитку так і "Зростаючий". З погашенням кредиту зі "Зростаючого" проблем нема.

В новому додатку кредитка наявна, але недороблена (висить напис, що історію дивиться в старому та відсутня інформація про ґрейс період і т.п.), "Зростаючого" теж нема, отже і перевести гроші з нього не вийде.


Добрий день!
Дякуємо за ваш відгук і за те, що поділилися своїми враженнями.
Інформацію про депозит "Зростаючий" в "MyRaif" Ви можете знайти у розділі "Депозити", у цьому ж розділі доступні поповнення та зняття коштів для цього рахунку.
Що стосується кредитних карток, погашення з депозиту наразі доступне тільки для карток "100 днів 2.0". Для інших карток ця можливість з'явиться після їх міграції до нового застосунку. Поки що Ви можете здійснювати такі погашення в нашому старому застосунку.
Ми цінуємо ваші коментарі, адже саме вони допомагають нам покращити сервіс. Сподіваємося, що незабаром ви зможете насолоджуватися усіма перевагами нового застоснку!
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 239
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:22

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Інформацію про депозит "Зростаючий" в "MyRaif" Ви можете знайти у розділі "Депозити", у цьому ж розділі доступні поповнення та зняття коштів для цього рахунку.

Дякую, "ложечки знайшлися".
vasyatko
 
Повідомлень: 347
З нами з: 26.11.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:08

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp
Коли плануєте ДіяКарту запускати?
Boundless
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:44

  Boundless написав:RaifHelp
Коли плануєте ДіяКарту запускати?

Хто ж тобі відповість тут :mrgreen: Питав у свого менеджера. Поки в планах на 2025 такого немає
nickvp
 
Повідомлень: 533
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:56

nickvp
Мені сказали, що над цим працюють.
Depo13
 
Повідомлень: 30
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
