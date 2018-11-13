RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Греція підробила статдані, щоб
вступити в єврозону, - Юнкер

Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29

Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер

Пропонуємо до обговорення:
Греція підробила свої статистичні дані, щоб вступити в єврозону, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Дивися повний текст Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88982
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29

відкинув = отверг, но файненс до сих пор экономит на редакторе. Напомню кыривныкам, что Украина некогда экономила на армии...
max_us_ua
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 17.11.08
Подякував: 603 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:28

Это было известно еще со времен греческого долгового кризиса...

Т. е. где-то с 2009 г.!
Либертарианец
Jorj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 26.06.08
Подякував: 626 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:32

  R2 написав:Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер.

Ерунда.
Греки просто жили не по средствам не сильно напрягаясь на работе.
Зарплаты по 7кевро машиниста поездов ,пенсии по 3кевро при соблюдении сиесты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для...
R2 » Чет 23 тра, 2019 14:37
4 127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 11:18
kos1970
Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає...
R2 » Нед 20 січ, 2019 10:50
1 382
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 10:51
Джон
В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...
R2 » Вів 13 лис, 2018 17:47
2 273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 19:51
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.