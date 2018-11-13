Греція підробила свої статистичні дані, щоб вступити в єврозону, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29
Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер
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Дивися повний текст Греція підробила статдані, щоб вступити в єврозону, - Юнкер.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:29
відкинув = отверг, но файненс до сих пор экономит на редакторе. Напомню кыривныкам, что Украина некогда экономила на армии...
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:28
Это было известно еще со времен греческого долгового кризиса...
Т. е. где-то с 2009 г.!
Либертарианец
Додано: Суб 25 тра, 2019 17:32
Ерунда.
Греки просто жили не по средствам не сильно напрягаясь на работе.
Зарплаты по 7кевро машиниста поездов ,пенсии по 3кевро при соблюдении сиесты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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