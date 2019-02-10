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Водіям зробили
важливе попередження

Водіям зробили важливе попередження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:19

Водіям зробили важливе попередження

Пропонуємо до обговорення:
Виписані патрульною поліцією протоколи важливо обов'язково підписувати і отримувати копію на руки, інакше водій може не тільки потрапити на подвійний штраф, але і не зможе оскаржити його в суді.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:19

Если честно, то полиция должна в первую очередь обращать внимание на дорожное покрытие, разметки и на установленные знаки . Ведь именно это создаёт главным образом аварийную обстановку. А так как дорожная полиция( а она и называется ДОРОЖНОЙ) должна служить народу и заботиться о безопасности движения, то если что то не так с дорогой,разметкой и знаками, нужно выписывать постановления на дорожные службы. А они если хотят пусть эти постановления не подписывают( вдвойне пойдут деньги в казну). ТОЛЬКО таким образом, у нас будут хорошие дороги и безопасные условия на дорогах. ТОЛЬКО так, мы будем в Европе.
ddp79_jw
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:21

А что мешает полиции выписать штраф без остановки и общения с водителем? По номеру пробить водителя по базе и заполнить протокол без подписи водителя.
androniy1977
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:44

Подписывать. но с пометкой с действиями сотрудников полиции не согласен. Это должны в выводе статьи указать. а так статья ни о чем.
soljob8
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:47

Протокол і постанова це різні речі!. Постанова це коли поліцейський бере на себе правосуддя в свої руки і приймає рішення. Протокол просто фіксує і надаються докази в суд, після чого виноситься або не виноситься штраф.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:09

Приймати відео від водіїв, штрафувати порушників, 50% в бюджет, 50% тому хто піймав порушника.
Як варіант і тестовий режим, ловити тих хто їде на червоне світло.
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украина превращается в полиицейское государство
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