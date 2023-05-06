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Водіям почали виписувати
штрафи у 40 000 грн: за що...

Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00

Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за керування транспортним засобом без водійського посвідчення передбачено великий штраф. Максимальне грошове покарання за їзду без посвідчення водія в Україні становить 40 800 гривень, а також водію загрожує позбавлення права керування на строк від 5 до 7 років.

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Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що можна отримати
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00

То есть, наличие удостоверения в ДІЇ не принимается во внимание.
v5584868
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:41

R2 Пусть себе выпишут за рисование разметки птичьим помётом.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:38

"Начали выписывать". А раньше значит эти штрафы не выписывали? Вы достали своими "кричащими" заголовками!
kostalevskiy
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:51

Права отбирают только за дтп под градусом,и етот идиот опять ганяет пьяним,40000 ето мало,ходяби 2 месяца тюряги.В Украине если не хочеш то штраф можно не платить
sklarslav
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:51

Из личного личного опыта рассказываю… Первый раз выписывают штраф 20400 гривен, за вождение без прав. Второй раз, если остановили, то штраф 40800 гривен. Не оплатишь в течении 10 дней, штраф удвоится. Если не оплатить - блокируют банковские карты все. Так что, можно конечно и не платить, только рассчитываться прийдется налом (если он есть конечно😅).
beka_q99
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