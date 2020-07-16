Нет, это не то, что я бы хотел шарить.
Я просто говорил, что возможен и такой подход.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 бер, 2020 08:27
Нет, это не то, что я бы хотел шарить.
Я просто говорил, что возможен и такой подход.
Додано: Вів 03 бер, 2020 01:23
Re: Календарь погашения кредиток
Подскажите пожалуйста, для погашения Альфа-Максимум, а где искать кнопку "Пополнение счета online"? Не вижу такую ни в МАБ ни в MyAlfa?
Тфу - это только для тех у кого есть дебетка Альфа банка. С других банков за день до РД.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:51
Re: Календарь погашения кредиток
А-Банк-Зе: 25-е или 30-31?
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