RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Наш канал Finance.ua

Наш канал Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:05

Наш канал Finance.ua

Уважаемые форумчане!

Интересно ваше мнение, какие вы хотите, чтоб мы снимали видео для Вас на тему: банковских продуктов, экономии и дополнительного заработка.

Пишите нам, для нас это важно и ценно! :)

Если, кто-то еще не подписан на наш канал подписывайтесь :wink:
Finance.ua

Мы с радостью для вас будем снимать новые видео.

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 961
З нами з: 14.09.13
Подякував: 170 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:08

  Ірина_ написав:Finance.ua

Правильный линк: Finance.ua

Навскидку лично мне была бы интересна рубрика "Финанс.УА в гостях у банка", в которой бы рассказывалоь у внутренней кухне разных банков.
Был бы интересен репортаж с моно-пати.

Но по большему счёту - все эти видосики малоинформативны, красочные пустышки ниочём.
Я бы больше концентрировался на табличной информации.
Например: таблица "Кредитные карты", с колонками, отражающими цифровые показатели грейса и кешбека.

Также хотелось бы смещение акцентов от оленей к свинорылам.
То есть уделять больше внимания не процентной ставке, а опять таки грейсу и кешбеку
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:22

mustbe
Правильный линк: Finance.ua

Дякую, виправила)

Навскидку лично мне была бы интересна рубрика "Финанс.УА в гостях у банка", в которой бы рассказывалоь у внутренней кухне разных банков.


Хороша ідея) Обов'язково передам колегам, які знімають відео.

А як гадають інші форумчани? Які ідеї та відео хочете бачити?

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 961
З нами з: 14.09.13
Подякував: 170 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:37

...хочемо інфо/відео "ще з печі"!(гаряче)

  Ірина_ написав:А як гадають інші форумчани? Які ідеї та відео хочете бачити?

... я хочу відео/розжовування про іпотеку! :D
- які % пропонує той, чи інший банк "на моменті"?
- які комісії...." підводні каміння".... і т. п.?

.... а ще б, кожного місяця.... - ну чи хоча б раз у квартал давати інфо/відео, де є найкращі/найвищі ставки по депо, а ГОЛОВНЕ, де найвищі ставки з ПОПОВНЕННЯМ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6412
З нами з: 19.10.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 13:39

Re: Наш канал Finance.ua

.... а вже є якісь відео?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6412
З нами з: 19.10.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:37

Долярчик так є Finance.ua.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 961
З нами з: 14.09.13
Подякував: 170 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 19:10

  Ірина_ написав:Долярчик так є Finance.ua.

...ооооо, круто!
- а то я щось не заглядував....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6412
З нами з: 19.10.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.