avjej
Мены також ці поради були дуже слушні і доречні)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 15 кві, 2020 18:10
Re: Наш канал Finance.ua
+++
Додано: Нед 11 жов, 2020 03:01
Ірина_ Я бы хотел больше информации о самом лучшем банке Украины- ПриватБанке.
А то на finance.ua только грязь на него льют. Услугами этого банка пользуюсь более 20 лет, если не 25.
Всем доволен, только надо отслеживать всё. Я безработный- кредитный лимит - 75 тыс. гривен.
Додано: Нед 11 жов, 2020 17:33
Re: Наш канал Finance.ua
Приватбанк
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