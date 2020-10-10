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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:08

avjej
Мены також ці поради були дуже слушні і доречні)
NautiLus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 18:10

Re: Наш канал Finance.ua

+++
morozser199
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:41

Ірина_
подписан, очень удобно, спасибо вам.
vasuliyklevij
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:20

Дуже дякую за поради. Авжеж, при нагоді скористаюсь.
З повагою,
Laperest
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 03:01

Ірина_ Я бы хотел больше информации о самом лучшем банке Украины- ПриватБанке.
А то на finance.ua только грязь на него льют. Услугами этого банка пользуюсь более 20 лет, если не 25.
Всем доволен, только надо отслеживать всё. Я безработный- кредитный лимит - 75 тыс. гривен.
korolyurik
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 17:33

Re: Наш канал Finance.ua

  korolyurik написав:Я бы хотел больше информации о самом лучшем банке Украины- ПриватБанке

Приватбанк
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 27987
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  #<123
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