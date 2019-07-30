Киянам нагадали прості правила розрахунку за комунальні послуги.
Дивися повний текст Чотири зручні способи передати показники лічильників для киян.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07
Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чотири зручні способи передати показники лічильників для киян.
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07
совет про визит в ближайший ЦКС насмешил - такие советы могут давать только люди, которые там не разу не были. да и сервисом это назвать трудно - каменный век...
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:35
Помню тут был совет как оплачивать без процентов за коммуналку.
Проценты берутся везде, и в терминалах тоже. В Ощадбанке можно открыть карту, оплачивать помесячно за открытие карты и беспроцентно оплачивать коммуналку. Вот такие беспроцентные проценты.
Показания холодной воды
Электрика
Горячая вода
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:11
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:01
визит в ближайший ЦКС -- это один потерянный рабочий день. Приехать в зажопье, занять талончиком очередь с утра, уехать до пяти вечера, приехать в зажопье, подождать минут полчаса, зайти, подождать 30 минут, выйти решив вопрос наполовину
Додано: Пон 03 чер, 2019 23:43
ЦКС сервис.На Маяковского 26уроды,чтоб написать заявление проторчал 5часов,писал 3минуты,сначала в очередь кна рецепшн,потом -да вам только заяву написать,вот талончик,вошкаются время убивают,только электронную очередь не могут игнорировать,а так висят типа что то делают и это при том что пришёл из косяк исправить.Как был совок так и остался
Додано: Вів 04 чер, 2019 23:10
Вы в переделанном Ощадбанке были? Раньше при совке гораздо быстрее отпускали.
Додано: Сер 05 чер, 2019 15:06
Re: ближайший Сервисный центр ЦКС
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:48
С карты киевлянина можно без комиссии платить, так что не выдумывайте что комиссия всюду
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:57
В ощад24 комиссия была, с прошлого месяца появилась в приват24
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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