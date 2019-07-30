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Чотири зручні способи передати
показники лічильників для...

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...

Пропонуємо до обговорення:
Киянам нагадали прості правила розрахунку за комунальні послуги.

Дивися повний текст Чотири зручні способи передати показники лічильників для киян.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07

совет про визит в ближайший ЦКС насмешил - такие советы могут давать только люди, которые там не разу не были. да и сервисом это назвать трудно - каменный век...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:35

Помню тут был совет как оплачивать без процентов за коммуналку.
Проценты берутся везде, и в терминалах тоже. В Ощадбанке можно открыть карту, оплачивать помесячно за открытие карты и беспроцентно оплачивать коммуналку. Вот такие беспроцентные проценты.

Показания холодной воды http://kvk.meters.com.ua:7480/
Электрика https://ok.kep.com.ua/home/accounts
Горячая вода https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/settings/info/
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:11

  Vagabondo написав:визит в ближайший ЦКС

2 и 3 пункты - для экстремалов и любителей невыполнимых квестов.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:01

визит в ближайший ЦКС -- это один потерянный рабочий день. Приехать в зажопье, занять талончиком очередь с утра, уехать до пяти вечера, приехать в зажопье, подождать минут полчаса, зайти, подождать 30 минут, выйти решив вопрос наполовину
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:43

ЦКС сервис.На Маяковского 26уроды,чтоб написать заявление проторчал 5часов,писал 3минуты,сначала в очередь кна рецепшн,потом -да вам только заяву написать,вот талончик,вошкаются время убивают,только электронную очередь не могут игнорировать,а так висят типа что то делают и это при том что пришёл из косяк исправить.Как был совок так и остался
excelient1997
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 23:10

  excelient1997 написав:ЦКС сервис.На Маяковского 26уроды,чтоб написать заявление проторчал 5часов,писал 3минуты,сначала в очередь кна рецепшн,потом -да вам только заяву написать,вот талончик,вошкаются время убивают,только электронную очередь не могут игнорировать,а так висят типа что то делают и это при том что пришёл из косяк исправить.Как был совок так и остался

Вы в переделанном Ощадбанке были? Раньше при совке гораздо быстрее отпускали.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:06

Re: ближайший Сервисный центр ЦКС

  PSL написав:3 пункты - для экстремалов и любителей невыполнимых квестов.
Там есть ящичек для записок с показаниями.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:48

С карты киевлянина можно без комиссии платить, так что не выдумывайте что комиссия всюду
murik_777
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:57

  murik_777 написав:С карты киевлянина можно без комиссии платить, так что не выдумывайте что комиссия всюду

В ощад24 комиссия была, с прошлого месяца появилась в приват24
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shapo
 
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