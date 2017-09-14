RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15220152211522215223
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 07:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині: є загиблі та поранені, виникли пожежі – фото
За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше п'ятьма авіабомбами. Під атакою були обʼєкти цивільної інфраструктури й промисловості, виникли пожежі та знищені автівки.

Станом на 06:40 відомо про загибель двох осіб, ще двоє поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
...
Також росіяни атакували Суми "шахедами", повідомив міський голова Артем Кобзар. Два удари були по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна й пошкоджено балконні рами.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12164
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15220152211522215223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9746)
21.09.2025 21:36
ПриватБанк (5070)
21.09.2025 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.