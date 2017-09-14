За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше п'ятьма авіабомбами. Під атакою були обʼєкти цивільної інфраструктури й промисловості, виникли пожежі та знищені автівки.
Станом на 06:40 відомо про загибель двох осіб, ще двоє поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. ... Також росіяни атакували Суми "шахедами", повідомив міський голова Артем Кобзар. Два удари були по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна й пошкоджено балконні рами.