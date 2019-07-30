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Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:10
Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.
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murik_777
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:31
murik_777 написав:
Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.
Заталкивая в банкомат купюры без сдачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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