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Чотири зручні способи передати
показники лічильників для...

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:10

Re: Чотири зручні способи передати показники лічильників для

Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.
murik_777
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:31

  murik_777 написав:Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.


Заталкивая в банкомат купюры без сдачи?
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shapo
 
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