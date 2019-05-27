|
|
Зеленський виступив за протидію будівництву Північного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість взаємодії з Польщею в питаннях енергобезпеки Європи. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою після їхньої зустрічі увечері 4 червня в Брюсселі.
Дивися повний текст Зеленський виступив за протидію будівництву Північного потоку-2
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89165
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:14
А конструктив когда ожидать ?
-
cia
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|72
|6671
|
Сер 05 чер, 2019 10:30
ЛАД
|
|1
|74
|
|
|2
|109
|
П'ят 31 тра, 2019 17:51
Sommer