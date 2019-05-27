RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський виступив за протидію
будівництву Північного...

Зеленський виступив за протидію будівництву Північного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:14

Зеленський виступив за протидію будівництву Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість взаємодії з Польщею в питаннях енергобезпеки Європи. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою після їхньої зустрічі увечері 4 червня в Брюсселі.

Дивися повний текст Зеленський виступив за протидію будівництву Північного потоку-2.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89165
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:14

А конструктив когда ожидать ?
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 27 тра, 2019 09:05
72 6671
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 10:30
ЛАД
Зеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу
R2 » Пон 03 чер, 2019 18:12
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 18:12
0mage0
У "Кварталі" розповіли, чи отримуватиме Зеленський...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 16:39
2 109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 17:51
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (853)
05.06.2019 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.