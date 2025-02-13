Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців.
Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:41
Додано: Сер 13 сер, 2025 16:10
Імператор корупції, брехні та факапів "хоче дозволити" цім холопам :)
Додано: Сер 13 сер, 2025 17:31
Re: Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно..
