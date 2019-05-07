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Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 чер, 2019 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Як недорого переказувати кошти між картками різних банків
Банків в Україні багато, а платіжних карток у них ще більше. І всі різні. Часто вони доповнюють одна одну своїми властивостями. Тому багато клієнтів користуються пластиком відразу кількох банків, переказуючи гроші з картки на картку в міру необхідності. Ми вирішили розповісти про вісім популярних сервісів, які дозволяють робити це з мінімальною комісією.
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D2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:48
Можно круче всех банков по сервису и комисиям по оплате услуг. Очень удобно всем рекомендую. Приват, и альфу на свалку.
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s0953685502
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 06:04
Ох уж прямо Колумбы финансового мира.
Самый дешёвый вариант перевода между картами разных банков (птотомуки каки переводы между картами одного банка бесплатные) это так: карта банка А => карта Монобанка => карта банка В. Монобанк предлагает систему компенсаций пользователям ГопСтопБанков, которые берут например комиссию за зачисление. Или за перевод на карту Монобанка.
Вы бы лучше рассказали, как делать (по возможности дешёвые) переводы между картами банков разных стран (и по возможности мгновенно). Раньше такую возможность давал только Приват24. Сейчас есть альтернативные варианты, да и Приват24 отменил, например,свозможность перевода на карту российских банков.
Тем, кому есть необходимость делать международные мгновенные переводы, причем, как правило, мгновенно, рекомендую присмотреться к приложениям PaySend, Fin.do. А про Приват24 и их LiqPay советуют забыть как страшный сон. Поверьте, есть основания.
И на последок - лайфхак, как мгновенно перевести деньги с карты украинского банка на карту российского. Пополняете картой украинского банка счёт российского номера МТС. Дынс! Мгновенно и без комиссии. А дальше куча вариантов, от собственной карты МТС банка до карты СБР - деньги выводятся мгновенно (как правило).
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uicilopo4tli
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:03
Кстати, незаслуженно забыли приложение TachCard. При переводе между картами разных банков Украины относительно крупных сумм (кажется, от 5 или 7 тысяч) комиссия там стремится к нулю. Во всяком случае, гораздо ниже стандартных 1% + 5 грн, и даже 0,5%. + 2,5 грн.
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uicilopo4tli
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:48
karton.ua от ТАСКОМа
6,99 грн за перевод до 5000 грн.
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JIEKJIEPK
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