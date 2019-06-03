Кількість будинкових лічильників тепла в Україні збільшилася в кілька разів.
Дивися повний текст Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у всіх будинках України.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:52
Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у всіх будинках України.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:52
я не знаю почему но этот х****** учет по факту мы платили больше всех и мерзли со счетчиком . Рекомендую либо поквартирный учет либо хрен его знает автономное какое-то отопление ибо со счетчиком полный капец ... эту зиму посмотрим что будет прошлые было писец холодно и писец дорого до 76 грн
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