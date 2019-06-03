RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зубко назвав терміни встановлення
лічильників тепла у...

Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:52

Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість будинкових лічильників тепла в Україні збільшилася в кілька разів.

Дивися повний текст Зубко назвав терміни встановлення лічильників тепла у всіх будинках України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89210
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:52

я не знаю почему но этот х****** учет по факту мы платили больше всех и мерзли со счетчиком . Рекомендую либо поквартирный учет либо хрен его знает автономное какое-то отопление ибо со счетчиком полный капец ... эту зиму посмотрим что будет прошлые было писец холодно и писец дорого до 76 грн
yama
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту...
R2 » Сер 05 чер, 2019 19:42
4 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 11:34
Igorten
Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
R2 » Пон 03 чер, 2019 06:07
7 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 15:06
sal
Зеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу
R2 » Пон 03 чер, 2019 18:12
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 18:12
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6881)
08.06.2019 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.