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Такого немає ні в кого:
Гороховський розповів про...

Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48

Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в facebook повідомив Олег Гороховський, співзасновник monobank.

Дивися повний текст Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про динамічний CVC2 для карток monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:56

Лучший банк
nitrov9
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:59

"Такого нет ни у кого" - делая такие громкие заявления следует уточнять, что такого нет в Украине, а идея эта не нова и ей как минимум 5 лет...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:41

  nitrov9 написав:Лучший банк

горох рассказывал что готовы отдавать клиентам 1,2% от оборота в виде кэшбэка а по факту вышло что отдают клиентам только 0,4%. И это не мои фантазии - они сами засветили статистику когда шли к миллионному клиенту.
зато клиентов обвиняли во всевозможных грехах что они чуть ли не в карман залезли гороховскому. придумали систему срезки кэшбэка. обозвали клиентов свиными рылами.
а так да. банк лудший. (кто не понял это был сарказм).
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:44

Ирония в том, что 99% юзеров эта фишка на фиг не нужна...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:07

  Vagabondo написав:"Такого нет ни у кого" - делая такие громкие заявления следует уточнять, что такого нет в Украине, а идея эта не нова и ей как минимум 5 лет...

Эта фишка есть в Универсалбанке. Незнание хуже слабоумия
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:28

Банк как банк, приложение для смартов на сегодняшний день самое удобное. Не хватает конечно некоторых плюшек -
1. авторизация чтобы была не только по пину, но и по своему паролю.
2. Чтобы можно было сохранить реквизиты карты не только на имя в телефонной книге, но и дать ей имя
3. Не хватает возможности иметь несколько гривневых карт (одну с кредитным лимитом, одну без)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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