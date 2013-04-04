Проект - Календар платежів МінФіна

Додано: Сер 19 чер, 2019 20:59



Вітаюсь совсіма.



Минув перший тиждень. Задача викрісталізовується.



Шукаєм спеців від МінФіна, або НБУ які б взяли на себе проблеми підримки бека Календаря платежів на постійній основі.



ВО



Хай щастить.

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.