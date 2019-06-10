США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році з боку РФ.
Дивися повний текст США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38
США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році.
Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38
читай : США готовы заработать на Украине. А то Роттердам отошел, нужно новые схемки замутить.
Додано: Чет 13 чер, 2019 06:55
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:40
Вокруг одни помощники, а нам все хуже и хуже. Оставьте уже нас в покое. Без вашей помощи нам будет даже лучше.
Вот уж действительно, с такими друзьями и врагов не надо.
Востаннє редагувалось nalim в Чет 13 чер, 2019 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:43
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
а я очено оптимистично отношусь к США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:46
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Если "готовы помочь", так хай одолжат денЁх на закупку (пока) дешевого газа! А то получается просто бла-бла-бла
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:48
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01
сами пилим сук на котором все это время сидели,а теперь еще и помощник объявился.
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