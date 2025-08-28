|
|
|
Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні:...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.
Дивися повний текст Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні: голова НБУ назвав терміни
R2
Робот новин
Повідомлень: 100493
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:57
"Це — найвищий рівень із 2021 року"
Торжественно так звучит. А ведь другими словами это "евро после четырёхлетнего падения вернулось к тому курсу, что было и до исторического максимума (где-то 1.50) ему ещё очень далеко".
moveton
Повідомлень: 5874
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 719 раз.
