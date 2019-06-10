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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Пропонуємо до обговорення:
США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році з боку РФ.

Дивися повний текст США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38

читай : США готовы заработать на Украине. А то Роттердам отошел, нужно новые схемки замутить.
Мишель
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:55

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

  Мишель написав:читай : США готовы заработать на Украине.
а миром правит Мировое Правительство которое контролируют рептилоиды.. мы в курсе)). И только там где "руЗЗьке дух где руЗЗькем пахнет" рептилоидов и США этого мирового зла нет)...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:40

Вокруг одни помощники, а нам все хуже и хуже. Оставьте уже нас в покое. Без вашей помощи нам будет даже лучше.
Вот уж действительно, с такими друзьями и врагов не надо.
Востаннє редагувалось nalim в Чет 13 чер, 2019 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:43

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

а я очено оптимистично отношусь к США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:46

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Если "готовы помочь", так хай одолжат денЁх на закупку (пока) дешевого газа! А то получается просто бла-бла-бла
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:48

  yama написав:а я очено оптимистично отношусь к США

Главное как США к вам относятся. Как вы к ним относитесь, им плевать.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01

сами пилим сук на котором все это время сидели,а теперь еще и помощник объявился.
Tabak
 
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