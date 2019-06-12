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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:48
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13
Это какой-то анекдот!
Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.
Лишь невнятный популизм о "рыночных тарифах".
“Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, “Нафтогаз” сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе”, – отметил Шютте.
Я правильно понимаю, что это значит ровно следующее - дефицит газа после перекрытия российской трубы, будет компенсирован увеличением тарифов до того уровня, чтобы спрос сбалансировался с предложением???
На практике это будет значить закрытие школ, университетов и социальных служб, а также радикальное снижение температуры в квартирах на весь отопительный период! Акция "Прикрути" национального масштаба и длительностью 5 месяцев в год...
Плюс очередной виток инфляции на все, что производится с использованием газа!
Напомню, что минимальная потребность в импортном газе составляет 10 млрд кубов в год, что составляет треть от общего потребления в 30 млрд кубов
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Украина стала отличной площадкой в мире для отмывания.
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