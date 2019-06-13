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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 06:58

  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.
Есть статьи викиликс, про программу образования в Африке от США, вкратце -- не допустить поднятие уровня образования выше рекомендованного.

Соммер -- смотри на мир ширее :D
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:05

  27661 написав:
  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.


Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное. :mrgreen:

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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:49

Sommer
Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное. :mrgreen:

Пиши еще!

План маршала был для развитых стран, с белым населением. Это значит, что не могли влиять на развитие этих стран. И не смотря на это, он был выгоден США.
Ты вообще читал про условия предоставления помощи?

Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла, можно заключить, что итогом осуществления плана Маршалла было не только оказание помощи. Во-первых, если рассуждать о характере помощи, а именно о характере самих поставок товаров, то желание стран, получавших помощь, принималось лишь к сведению, право же окончательного решения вопроса принадлежало Соединенным Штатам. Поэтому требования западноевропейских стран того, чтобы им предоставлялись средства производства, а не предметы потребления, сырьё, а не готовые изделия, игнорировались, и значительный удельный вес в поставках в порядке оказания помощи занимало продовольствие и другая сельскохозяйственная продукция. Это означало, что Соединённые Штаты стремились к реализации излишков своей сельскохозяйственной продукции, а не к удовлетворению экономических потребностей западноевропейских стран, нуждавшихся в восстановлении своего хозяйства.
Неужели ты думаешь, что США просто так стали самыми богатыми после 2-й мировой?
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