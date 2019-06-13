США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Додано: Вів 18 чер, 2019 09:49





Пиши еще! Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное.Пиши еще!

План маршала был для развитых стран, с белым населением. Это значит, что не могли влиять на развитие этих стран. И не смотря на это, он был выгоден США.Ты вообще читал про условия предоставления помощи?Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла, можно заключить, что итогом осуществления плана Маршалла было не только оказание помощи. Во-первых, если рассуждать о характере помощи, а именно о характере самих поставок товаров, то желание стран, получавших помощь, принималось лишь к сведению, право же окончательного решения вопроса принадлежало Соединенным Штатам. Поэтому требования западноевропейских стран того, чтобы им предоставлялись средства производства, а не предметы потребления, сырьё, а не готовые изделия, игнорировались, и значительный удельный вес в поставках в порядке оказания помощи занимало продовольствие и другая сельскохозяйственная продукция. Это означало, что Соединённые Штаты стремились к реализации излишков своей сельскохозяйственной продукции, а не к удовлетворению экономических потребностей западноевропейских стран, нуждавшихся в восстановлении своего хозяйства.Неужели ты думаешь, что США просто так стали самыми богатыми после 2-й мировой?