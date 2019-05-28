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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:21
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31
Не только! Вы забыли про повышение тарифов/цен.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:35
В принципе ничего криминального не вижу, названия действительно как бы не к селу не к городу. Сам когда говорят Южная ЖД почему то всегда про Одессу думал, а оказалось Харьков Другой вопрос на кой сюда тянуть российскую оккупацию, ее обычно тянут когда внятно не могут что то пояснить, но очень хочется Понимаю раздражение многих граждан, Омелян своими фантастическими идеями и телодвижениями на фоне не решенных реальных проблем, воспринимается далеко неоднозначно, вернее сказать как трепло
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
Я вот не понимаю, кто вообще ездит на поездах
На автобусах сейчас удобнее, быстрее, дешевле
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:48
Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
Любую новость в заголовке которой есть Фамилия Омелян - можно не читать так как очередной бред
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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