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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Какой пророческий мультфильм (и книга)...

zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27

  zloy_ukr написав:Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.

Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36

Вы не видите что это просто дешевый вброс?
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smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:47

  smart_analyst2017 написав:Вы не видите что это просто дешевый вброс?
Где даты? Кто принял? Кто подписал?

11) плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
Подписал - евроинтегратор.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:17

Re: В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

я так подумал ! у нас в Украине полно сел , где нет никакой плати ни за что !
Никто не мешает продать квартиру и за эти деньги обосноваться в селе где нет никаких коммунальных услуг и абонплат .
Насос ручной из скважины или колодец - водопровод
Выгребная яма ( септик) - канализация
Газ не обязателен можно дрова, уголь, или вале́ж (Валежник ) деревьев в лесу собирать
электро энергия тоже совсем не обязательна можно и без нее, а если уж очень приспичит солнечная электростанция автономная в помощь.
И между делом от продажи квартиры хватит денег на хороший дом И все вышеперечисленное для СВОИХ ком услуг .
И не надо крутить носом , я сам так жил без электричества и без газа правда летом, и зимой бы смог жить, ну дров бы больше шло . А че взял сани или коня и поехал в лес за дровами .
а то разбаловались все подавай им теплую воду из крана, я что бы помыться рубил дрова растапливал печку грел в чугунах воду которую носил из колодца и ничего .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:48

yama
Многие военные жили раньше в удаленных городках так или не значительно лучше.
Под увольнение решили вернуться, пожить, а тут:
  yama написав:Насос ручной из скважины или колодец - водопровод
Выгребная яма ( септик) - канализация

и тебе комфорт и европейские ценности.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:53

  yama написав:Насос ручной из скважины или колодец - водопровод

Можете присматривать к вашей скважине счетчик воды. Не думайте что шара в селе будет вечно. Никто же не думал что за воздух в статье придется платить. Да и возможно налог на деревья опять введут
p_a_l
 
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