В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Додано: Чет 13 чер, 2019 14:17

я так подумал ! у нас в Украине полно сел , где нет никакой плати ни за что !

Никто не мешает продать квартиру и за эти деньги обосноваться в селе где нет никаких коммунальных услуг и абонплат .

Насос ручной из скважины или колодец - водопровод

Выгребная яма ( септик) - канализация

Газ не обязателен можно дрова, уголь, или вале́ж (Валежник ) деревьев в лесу собирать

электро энергия тоже совсем не обязательна можно и без нее, а если уж очень приспичит солнечная электростанция автономная в помощь.

И между делом от продажи квартиры хватит денег на хороший дом И все вышеперечисленное для СВОИХ ком услуг .

И не надо крутить носом , я сам так жил без электричества и без газа правда летом, и зимой бы смог жить, ну дров бы больше шло . А че взял сани или коня и поехал в лес за дровами .

а то разбаловались все подавай им теплую воду из крана, я что бы помыться рубил дрова растапливал печку грел в чугунах воду которую носил из колодца и ничего .

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html