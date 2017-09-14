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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:25

Ну, а Вы как думали?! Налог на землю, на воздух, на снег как в мультике старом про масленицу. Если кто помнит.
У рабов не должно быть прав, помещики и халуи рядом никогда не станут. Выбирали диктатуру в 2014-м радуемся.

Да, нужно заставить теперь теплоэнерго, водоканалы, послевступления в силу такого закона принимать общедомовые сети под свою ответственность, обслуживаете, абонплату берете, а как? А то плати, но отвчай, за то, что у тебя там происходит, трубу порвало, тоже будешь платить, как общедомовой счетчик на воду поставят, так квартирный и не нужен уже.
dimich091
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Порошенко открыл ящик пандоры для воров.
anton_gms
 
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