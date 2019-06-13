В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27
При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50
а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...
пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:17
как же эти эксперды иногда кумарят.
вместо того что бы добиваться вменяемых расчетов стоимости услуги они вещают свое фэ.
по вашему когда нафтогаз берет плату за транзит газа по нашей трубе это тоже по вашему налог на воздух? и у бедных кацапов наш злой нафтогаз беспочвенно отбирает деньги?
от кацапы обрадуются. вас батенька нада в президиум. контракт будет еще похлеще юлькиного.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:26
mephala, меня (да судя по коментам - и других людей тоже) больше волнуют необоснованные и незаконные "хотелки" поставщиков срубить побольше бабла. Сюда относится и абонплата (хотя в тарифе на все услуги уже есть определенный процент на эту статью расходов) и приведение газа к нормальным условиям и военный сбор и много чего еще. А если вам доставляет удовольствие платить за одно и тоже два раза, то это особенности вашего характера и психики.
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